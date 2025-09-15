Ενέργεια: Αξιοποίηση του momentum στη «συμμαχία» Ελλάδας-ΗΠΑ – Οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας

Σκοπός της κυβέρνησης να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη από τη διπλή ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας στην αμερικανική ενεργειακή ατζέντα, τόσο με την υποβολή προσφοράς για τα τέσσερα νέα οικόπεδα υδρογονανθράκων από τη Chevron σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy, όσο και με τα μηνύματα της επίσκεψης του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ. Πρώτος στόχος είναι να διατηρηθεί το κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί στον διαγωνισμό για την έρευνα υδρογονανθράκων, με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των προβλεπόμενων χρόνων σε όλες τις διαδικασίες που εμπλέκεται η ελληνική πολιτεία, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κοινοπραξία. Αρχικό ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση η υποβολή των συμβάσεων μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός του 2025. Δεύτερος πυλώνας η ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως «πύλης» εισόδου για το αμερικανικό LNG, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Στόχος να μονιμοποιηθεί η δυνατότητα μεταφοράς αερίου προς Βορρά, μέσα από ένα οικονομικά προσιτό προϊόν. «Σύμμαχος» προς αυτή την κατεύθυνση και η Κομισιόν, η οποία κι εκείνη επιδιώκει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα η φετινή πρωτοβουλία των Διαχειριστών.

Να αδράξει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στην αμερικανική ενεργειακή ατζέντα -όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από δύο θετικές ειδήσεις την περασμένη εβδομάδα- επιδιώκει η κυβέρνηση. Πρώτος στόχος είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο το θετικό momentum που δημιουργεί το γεγονός ότι η Chevron γίνεται ο δεύτερος αμερικανικός κολοσσός ο οποίος συμμετέχει στις εγχώριες έρευνες υδρογονανθράκων.

Την ίδια στιγμή, σκοπός είναι η χώρα μας να διεκδικήσει όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα σαν «πύλη» εισόδου αμερικανικού LNG στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη. Ένας ρόλος που αποτέλεσε βασικό μήνυμα της επίσημης επίσκεψης στην Αθήνα του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση για την υποβολή από την κοινοπραξία της Chevron με την Helleniq Energy προσφοράς στον διαγωνισμό υδρογονανθράκων.

Όσον αφορά τον διαγωνισμό, όπως έχει γράψει το Insider.gr, ήδη η χώρα μας δρέπει τα πρώτα κρίσιμα γεωπολιτικά οφέλη, καθώς η προσφορά της κοινοπραξίας ακυρώνει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ μάλιστα είναι πιθανόν να αλλάξει τις έως τώρα ισορροπίες στη Λιβύη, η οποία θέλει η Chevron να εμπλακεί και σε δικές της παραχωρήσεις.

Ως συνέπεια, η εξέλιξη του διαγωνισμού αποτελεί «de facto αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στα χωρικά μας ύδατα νότια της Κρήτης», όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του, καθώς και «αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας», σύμφωνα με την τοποθέτηση του Υπουργόού ΠΕΝ, Σταύρου Παπασταύρου, σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα.

Φιλοεπενδυτικό περιβάλλον στους υδρογονάνθρακες

Ωστόσο, στόχος της κυβέρνησης είναι η κρίσιμη αυτή εξέλιξη να αποτελέσει απλώς αφετηρία των ωφελειών που θα αντλήσει η χώρα μας από το ενισχυμένο πλέον εγχώριο πρόγραμμα υδρογονανθράκων – δίνοντας στη σκυτάλη σε σημαντικά οικονομικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα. Εξάλλου, με τον διαγωνισμό αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμου ορυκτού πλούτου, κατ΄ αρχάς γιατί προστίθενται 44.000 τετρ. χιλιόμετρα θαλάσσιων ζωνών προς εξερεύνηση και, κατά δεύτερον, επειδή οι έρευνες θα γίνουν από έναν πετρελαϊκό κολοσσό που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια για να τις φέρει σε πέρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αν η υποβολή προσφοράς από την κοινοπραξία καταδεικνύει το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει «τρέξει» η διαδικασία κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, στόχος είναι η εμπιστοσύνη να διατηρηθεί και τα επόμενα βήματα. Κάτι που θα συμβεί με την τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων σε όλες τις διαδικασίες που άπτονται της ελληνικής πολιτείας, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κοινοπραξία από εδώ και στο εξής στην εξερεύνηση των τεσσάρων θαλάσσιων οικοπέδων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το επόμενο «σήμα» που θέλει να στείλει η κυβέρνηση είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού στους χρόνους που έχει δεσμευθεί. Κάτι που πρακτικά σημαίνει την υποβολή των συμβάσεων μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός του 2025, ώστε στη συνέχεια αυτές να οδεύσουν στη Βουλή προς κύρωση.

Αμερικανική στήριξη στον Κάθετο Διάδρομο

Όσον αφορά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στο σχέδιο των ΗΠΑ να αυξήσουν κατακόρυφα την τροφοδοσία της Ευρώπης με αμερικανικό LNG -στο πλαίσιο και της συμφωνίας για εκτίναξη των ενεργειακών εξαγωγών των ΗΠΑ στα 750 δισ. δολάρια- το «όχημα» προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο Κάθετος Διάδρομος. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση αυτής της αρτηρίας αγωγών από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία τέθηκε σε δοκιμή επί της ουσίας φέτος, με τη δημιουργία ενός ενιαίου (και προσιτού) προϊόντος για τη μεταφορά καυσίμου από την Αθήνα μέχρι το Κίεβο, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο.

Το μήνυμα που μετέφερε ο Αμερικανός «τσάρος» της ενέργειας είναι ότι η δοκιμή αυτή έχει δείξει ήδη τις προοπτικές του Vertical Corridor. «Η Ελλάδα είναι εξαιρετικός εταίρος, LNG που φτάνει στη Ρεβυθούσα μπορεί να μεταφερθεί στη συνέχεια μέσω αγωγών μέχρι την Ουκρανία. Έχει αποδειχθεί ότι ο Κάθετος Διάδρομος λειτουργεί και μπορεί να φέρει ειρήνη και σταθερότητα σε όλη την περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπέργκαμ στη συνέντευξη Τύπου.

Στις κατ΄ ίδιαν συναντήσεις του, το μέλος της κυβέρνησης Τραμπ κατέδειξε την ανάγκη να «ωριμάσει» περαιτέρω ο Vertical Corridor, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες μεταφοράς προς Βορρά αμερικανικού αερίου που θα φτάνει στις εγχώριες «πύλες» LNG.

Μεγάλη ευκαιρία

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τεχνικής άποψης η όδευση αερίου προς Βορρά πρόκειται να ενισχυθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι το τέλος του έτους, οι εξαγωγική δυναμικότητα του ελληνικού συστήματος θα αυξηθεί στα 8,5 δισ. κυβικά μέτρα (bcm). Ως συνέπεια, στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε το πρότζεκτ να μονιμοποιηθεί και να γίνει πιο ελκυστικό για τους «παίκτες» της αγοράς.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, από το GasTech Forum στο Μιλάνο, αν και βρίσκεται σε πρώιμα στάδια, ο Κάθετος Διάδρομος προσφέρει τεράστια ευκαιρία να μεταμορφώσει την περιοχή. Πρόσθεσε πως πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά (όπως με την εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου στις γειτονικές μας χώρες) για να υπάρξει ένα οικονομικά αποδοτικό προϊόν που να δίνει τη δυνατότητα το LNG να φτάνει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να κινείται βόρεια.

Μάλιστα, η Ελλάδα (και οι εμπλεκόμενοι Διαχειριστές) φαίνεται πως έχουν «σύμμαχο» την Κομισιόν, η οποία επίσης αναζητά τρόπους ώστε η φετινή δοκιμή να αποκτήσει μόνιμα και πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά. Το θέμα πρόκειται να τεθεί επί τάπητος στην επόμενη συνεδρίαση της πρωτοβουλίας CESEC, τον Οκτώβριο στο Βουκουρέστι.