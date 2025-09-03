Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Αύξηση του κόστους των σχολικών ειδών για ακόμη μια χρονιά

Την αύξηση των τιμών των σχολικών ειδών, απαραίτητων για κάθε οικογένεια που απαρτίζεται από παιδιά στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, καταγράφει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών σε σχέση με το 2024, όπως δήλωσαν στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, στις 28 Αυγούστου.

Η EEKE υπογραμμίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών: