Η ΕΕ εξετάζει 10ετή φορολογική απαλλαγή για καύσιμα αεροσκαφών και ναυτιλίας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν μια 10ετή καθυστέρηση στην εισαγωγή φόρων σε ολόκληρη την ΕΕ στα καύσιμα αεροπορίας και ναυτιλίας, καθώς επιχειρούν να προωθήσουν τις εδώ και χρόνια καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία της ενέργειας, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει το 2021 μια αναθεώρηση των κανόνων για τον ενεργειακό φόρο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προσπάθειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. Αυτό περιελάμβανε τη σταδιακή εισαγωγή φόρων στα καύσιμα που εκπέμπουν CO2 και χρησιμοποιούνται σε πτήσεις και τη ναυτιλία εντός του μπλοκ των 27 κρατών, τα οποία επί του παρόντος δεν υπόκεινται σε ελάχιστες εισφορές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις αντιστάθηκαν στις αλλαγές και τώρα εξετάζουν μια καθυστέρηση 10 ετών κατά την οποία τα καύσιμα αεροσκαφών και πλοίων θα διατηρήσουν την υπάρχουσα φορολογική απαλλαγή τους στο πλαίσιο της ΕΕ, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο ένα προσχέδιο της διαπραγματευτικής πρότασης της ΕΕ.

«Το 2035, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα φορολόγησης της αεροπλοΐας και των πλωτών μεταφορών και να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία, όπου κρίνεται σκόπιμο», σημειώνεται. Οι διαπραγματευτές των χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν τo ζήτημα την Παρασκευή σε συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Μόνο τα μικρά αεροσκάφη με μέγιστο τις 19 θέσεις και τα σκάφη που ορίζονται ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φόρους πριν από τη λήξη της δεκαετίας, σημειώνεται στο προσχέδιο.

Η εξαίρεση έχει σχεδιαστεί «για να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση των εταιρειών της Ένωσης» αναφέρει.

Η ΕΕ εφαρμόζει ήδη ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές σε άλλα καύσιμα, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και η βενζίνη που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. Οι ακτιβιστές για το κλίμα ζητούν εδώ και καιρό φορολογικές αλλαγές για την προώθηση καθαρότερων καυσίμων. Ωστόσο, η αλλαγή της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτεί ομόφωνη έγκριση από όλες τις χώρες.

Χώρες με μεγάλους ναυτιλιακούς τομείς και εκείνες με μεγάλους τουριστικούς τομείς έχουν αντισταθεί στις αλλαγές, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ.

Προηγούμενη πρόταση για προσωρινή εξαίρεση σε νησιωτικά κράτη όπως η Ιρλανδία και η Μάλτα, καθώς και σε χώρες με νησιωτικά εδάφη όπως η Ισπανία, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη στήριξη.

Το τελευταίο κείμενο συντάχθηκε από τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. Εκπρόσωπος της δανικής προεδρίας δήλωσε ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία για τις φορολογικές αλλαγές έως τον Νοέμβριο.