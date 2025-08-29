Κώτσηρας: Ενισχύουμε τον γεωστρατηγικό ρόλο και την οικονομία της χώρας

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την τελευταία εξαετία και δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.

Τα γεωστρατηγικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για την Ελλάδα από τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ειδικότερα, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η κύρωση συμφωνίας για τη συνέχιση εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για αποτελεσματικότερη φορολογική πολιτική, για εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου και ενίσχυση της εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στη στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την τελευταία εξαετία και δημιουργεί προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου για την κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός έκανε λόγο για ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας και υπογράμμισε τα οφέλη από τη λειτουργία του κέντρου για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, δεδομένου ότι ο ΔΟΜ διαχειρίζεται ετησίως ανθρωπιστικό υλικό ύψους περίπου 1,7 δισ. δολαρίων.

Το προς κύρωση Μνημόνιο υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 2025 μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τη Διοίκηση και τη Μεταρρύθμιση, SungAh Lee, και έρχεται σε συνέχεια της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Ελλάδας και του ΔΟΜ, που υπεγράφη από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τη Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ, Amy Pope.

Η συζήτηση για τα δύο νομοσχέδια θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.