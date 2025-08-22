Bloomberg: Ο Καναδάς αίρει μέρος των δασμών-αντιποίνων κατά των ΗΠΑ

Ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών καταναλωτικών προϊόντων δεν θα επιβαρύνεται πλέον με δασμούς 25% κατά την εισαγωγή στον Καναδά, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της Συμφωνίας ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA).

Ο Καναδάς θα αποσύρει δασμολογικά μέτρα-αντίποινα τα οποία είχε υιοθετήσει ενάντια στην εκτενή λίστα αμερικανικών προϊόντων που συμμορφώνονται με την ισχύουσα εμπορική συμφωνία της Βόρειας Αμερικής (USMCA), επιδιώκοντας να μειώσει τις εντάσεις με τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση εντός της Παρασκευής, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου. Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη δασμολογική πολιτική της ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα αμερικανικά μέτρα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών καταναλωτικών προϊόντων δεν θα επιβαρύνεται πλέον με δασμούς 25% κατά την εισαγωγή στον Καναδά, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Ωστόσο, η κυβέρνηση αναμένεται να διατηρήσει τους δασμούς 25% στις εισαγωγές αμερικανικού χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και τους δασμούς για τα αμερικανικά αυτοκίνητα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει αντίστοιχα μέτρα στα καναδικά προϊόντα σε όλους αυτούς τους τομείς.

Η κίνηση αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία για την αναθεώρηση της USMCA, που αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Το καθεστώς των αντιποίνων του Καναδά θα τονίζει πλέον τη σημασία αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή πολιτικής, καθώς ο Καναδάς ήταν από τις λίγες χώρες που αντέδρασαν άμεσα στον αμερικανικό προστατευτισμό, κάτι που είχε ενοχλήσει τον Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ. Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική συνομιλία Κάρνεϊ-Τραμπ, την πρώτη τους δημόσια γνωστή επικοινωνία εδώ και εβδομάδες.

Ο πρώτος γύρος αντιποίνων του Καναδά στις αρχές Μαρτίου επέβαλε δασμoύς 25% σε προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. καναδικών δολαρίων (21,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ) που περιλάμβαναν χυμό πορτοκαλιού, κρασί, ρούχα και μοτοσικλέτες.

Ο δεύτερος γύρος ήρθε ως απάντηση στην απόφαση Τραμπ να επιβάλει δασμούς στον ξένο χάλυβα και στο αλουμίνιο. Ο τότε πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό επέλεξε να απαντήσει με δασμούς σε αμερικανικά μεταλλικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, καθώς και άλλα καταναλωτικά αγαθά, πλήττοντας περίπου 30 δισ. δολάρια ΗΠΑ σε ετήσιες εξαγωγές. Τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν λίγο πριν αναλάβει ο Κάρνεϊ την πρωθυπουργία.

Ο Κάρνεϊ είχε εκλεγεί με προεκλογική δέσμευση μια επιθετική στάση που θα προκαλούσε «μέγιστο πόνο» στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εκστρατείας αντέδρασε στους δασμούς του Τραμπ για τα αυτοκίνητα με αντίστοιχα μέτρα σε οχήματα αμερικανικής κατασκευής. Ωστόσο, ως πρωθυπουργός πλέον, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός απέναντι στους δασμούς-αντίποινα σε σχέση με τον Τριντό.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Οικονομικών του Κάρνεϊ εισήγαγε μια σειρά εξαιρέσεων, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να εισάγουν συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα χωρίς δασμούς, ενώ ανακοίνωσε ότι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η General Motors και η Stellantis θα μπορούσαν να αιτηθούν ελάφρυνση δασμών, εφόσον διατηρούν την παραγωγή και τις επενδύσεις τους στον Καναδά.

Όταν ο Λευκός Οίκος διπλασίασε τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο στο 50%, ο Κάρνεϊ απείλησε με αντίποινα, αλλά δεν τα υλοποίησε. Ο Καναδάς επίσης δεν τροποποίησε τα αντίποινά του όταν ο Λευκός Οίκος αύξησε τους λεγόμενους "fentanyl tariffs" στον Καναδά από 25% σε 35% την 1η Αυγούστου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διατήρησε την εξαίρεση της USMCA, που σημαίνει ότι πολλές καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν υπόκεινται σε αυτούς τους δασμούς. Οικονομολόγοι της Bank of Nova Scotia εκτίμησαν ότι το πραγματικό επίπεδο δασμών που επιβαρύνει τα καναδικά προϊόντα στις ΗΠΑ είναι κάτω από 7%.

Οι δασμοί-αντίποινα δεν έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα πληθωρισμού στον Καναδά. Η Στατιστική Υπηρεσία Καναδά ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 1,7% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τον στόχο 2% της κεντρικής τράπεζας του Καναδά.