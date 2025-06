Περέιρα (ΟΟΣΑ) για δημογραφικό: Να αντιμετωπίζεται ως μία μεγάλη ευκαιρία και όχι σαν πρόκληση

Ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει σύντομα προτάσεις για το «πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι χώρες για τη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η ασημένια οικονομία».

Η γήρανση του πληθυσμού πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία μεγάλη ευκαιρία και όχι ως μία πρόκληση που φέρνει μεγαλύτερους κινδύνους και κόστη τόνισε ο Álvaro Pereira, επικεφαλής Οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “Economics of Longevity and Ageing”, το οποίο πραγματοποιείται στις 17 και 18 Ιουνίου στην Αθήνα.

Όπως εξήγησε ο Álvaro Pereira, ακόμα και αν η γήρανση του πληθυσμού εμφανίζεται ως απειλή και κόστος για μία κοινωνία, αυτό συμβαίνει μόνο «αν δεν προετοιμαστούμε εγκαίρως για τα νέα δεδομένα» σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι ο ΟΟΣΑ θα παρουσιάσει σύντομα προτάσεις για το «πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι χώρες για τη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει η ασημένια οικονομία».

Άλλωστε, και ο τίτλος της παρουσίασής του στο συνέδριο ήταν ενδεικτικός: «Καλύτερες πολιτικές για πιο μεγάλες ζωές». «Όλοι ζούμε πολύ περισσότερο, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανασχεδιάσουμε συστήματα όπως η εκπαίδευση και η υγεία», τόνισε. Κατά την ομιλία του, ο Pereira παρουσίασε μια σειρά από στοιχεία και γραφήματα για την άνοδο του προσδόκιμου ζωής, το οποίο σε ορισμένες χώρες φτάνει πλέον τα 80, 90 ή ακόμα και τα 100 έτη, επισημαίνοντας ότι «οι άνθρωποι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας για περισσότερο χρονικό διάστημα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η γήρανση του πληθυσμού συνδέεται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική κάθε χώρας και προειδοποίησε πως, αν δεν ληφθούν μέτρα, υπάρχει κίνδυνος σημαντικής μείωσης του εθνικού ΑΕΠ σε χώρες όπου ο πληθυσμός γηράσκει με ταχείς ρυθμούς. «Σε χώρες όπως η Ισπανία αν δεν ληφθούν μέτρα το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 20%», είπε και προσέθεσε: «Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να εργαστεί περισσότερο».

Τέλος, παρουσίασε εκτιμήσεις ότι η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Ανέφερε ως παράδειγμα τα βιομηχανικά ρομπότ, που παράγονται μαζικά σε Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Ν. Κορέα, χώρες όπου ο πληθυσμός γηράσκει με τους ταχύτερους ρυθμούς. Σημείωσε, δε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα στις κοινωνίες με γηράσκοντα πληθυσμό.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τη δυναμική των επιχειρήσεων και με την καινοτομία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι στις ΗΠΑ η τάση για δημιουργία startup μειώνεται σταθερά. Το συνέδριο αποτελεί πρωτοβουλία του Centre for Economic Policy Research - Research Policy Network on Ageing and Longevity, του Κέντρου Κρήτης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη Δυναμική των Πληθυσμών , του Ellison Institue of Technology Oxford και του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και της Περιφέρειας Αττικής.