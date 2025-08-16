Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και τραυμάτισε 15χρονο με τη βοήθεια συνεργών

Αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκιδική, καθώς με άλλους συνεργούς του - οι οποίοι δεν έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί - επιτέθηκε σε δύο 15χρονους και λήστεψε τον έναν από αυτούς.

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο. Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία. Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ