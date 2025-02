Τραμπ: Δασμοί 25% για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολύ σύντομα η ανακοίνωση

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δασμοί θα είναι της τάξεως του 25 τοις εκατό και πως «θα τους ανακοινώσουμε πολύ σύντομα».

Ο εμπορικός πόλεμος από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται -όλο και πιο επίσημα- και στην Ευρώπη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν πολύ σύντομα δασμούς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου του, ο Τραμπ επεσήμανε πως οι δασμοί θα είναι της τάξεως του 25 τοις εκατό. «Λάβαμε την απόφαση αυτή και θα τους ανακοινώσουμε πολύ σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για το ίδιο ύψος δασμών το οποίο αναμένεται να επιβληθεί από τις αρχές Απριλίου επίσης στα εισαγόμενα προϊόντα από Καναδά και Μεξικό.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δασμοί θα εφαρμοστούν «συνολικά», αν και τόνισε συγκεκριμένα ότι θα πλήξουν τις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Παράλληλα, περιέγραψε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ένα σχέδιο που ενθάρρυνε εδώ και δεκαετίες η Ουάσινγκτον, σαν να είναι ριζωμένη σε μια απόπειρα υπονόμευσης των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ακούστε, ας είμαστε ειλικρινείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε για να προκαλεί μπελάδες στις ΗΠΑ», δήλωσε.

'The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.'



US President Donald Trump talks about EU tariffs that he will impose in his first cabinet meeting. He says 'it will be 25 percent in most cases'.https://t.co/fHqGBwgmE1



