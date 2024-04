Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης

Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Η επιτυχία της γίνεται εμφανής από την ισχυρή ανθεκτικότητα της οικονομίας, ανέφερε η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, αναπληρώτρια διοικήτρια της ΤτΕ.

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Η επιτυχία της γίνεται εμφανής από την ισχυρή ανθεκτικότητα της οικονομίας» ανέφερε η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, αναπληρώτρια διοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συζήτηση με τίτλο «Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ευρώπης», στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από τις 10 - 13 Απριλίου στους Δελφούς, υπό την αιγίδα της ΑΕ, Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Christian Schubert, οικονομικός ανταποκριτής της Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδας, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ανέφερε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία: «Με το πέρασμα του χρόνου, οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους θα αρχίσουν σταδιακά να αυξάνονται. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους κινδύνους επιτοκίων και στους κινδύνους αναχρηματοδότησης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τη συνέχιση των προσπαθειών μας, είναι να χαμηλώσουμε το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να φτάσουμε στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε τώρα, δηλαδή να έχουμε μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική και να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα περίπου στο 2% κατά μέσο όρο. Αυτά θα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν με την πορεία του χρέους».

Η κα. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι για τη χώρα ανοίγει ταυτόχρονα ένα παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, που είναι απολύτως απαραίτητες και οι οποίες θα βοηθήσουν τη χώρα να αντιμετωπίσει συνολικά τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Παράλληλα, τάχθηκε αναφανδόν υπέρ της ενιαίας κεφαλαιαγοράς και απαντώντας στην ερώτηση αν θα υπάρξουν οφέλη από αυτήν, σημείωσε: «Φυσικά, υπάρχουν οφέλη. Η ενιαία κεφαλαιαγορά είναι ακόμα πιο σημαντική τώρα, καθώς θα επιτρέψει στο κεφάλαιο να γυρνά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας προστατεύσει από σοκ, θα βοηθήσει να υποστηριχθεί η καινοτομία, θα διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης για όλες τις μεγάλες επενδύσεις που χρειάζεται η Ευρώπη σήμερα».

Στη χρησιμότητα του ESM, όπως αυτή καταγράφηκε και στην ελληνική κρίση, στάθηκε η Μαριαλένα Αθανασοπούλου, Deputy Head of Economic Risk Analysis του Deputy Head, Economic Risk Analysis, ESM. Όπως ανέφερε, «ο ESM έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που προλαμβάνει και διαχειρίζεται κρίσεις. Σε περιόδους ειρήνης παρακολουθούμε τα ευάλωτα σημεία και τους κινδύνους και εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να απαντήσουμε και όταν η κρίση ξεσπά είμαστε εκεί για να τη διαχειριστούμε αλλά και να παράσχουμε κεφάλαια, αν αυτό είναι απαραίτητο. Είναι ένα δίχτυ ασφαλείας. Είναι μια ασφάλεια. Και είναι μια ασφάλεια που η Ευρώπη χρειάζεται».

Σχολιάζοντας την άρνηση της Ιταλίας να υπογράψει τη μεταρρύθμιση του ESM, σημείωσε: «Το ότι η Ιταλία δεν συμφωνεί με το νέο σύμφωνο δεν είναι «μπλοκάρισμα» είναι μια χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη να υψώσει φράχτες ακόμα πιο ισχυρούς για την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Φυσικά σεβόμαστε τις αποφάσεις των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων των κρατών – μελών που είναι άλλωστε και οι μέτοχοι του ESM».

Με αφορμή και πάλι την Ιταλία, η Silvia Merler, Non-Resident Fellow, Bruegel, Head of ESG and Policy Research at Algebris Investments, Ιταλία, ανέφερε: «Όταν λες ότι υπάρχουν κίνδυνοι εθνικών αναδιπλώσεων, ακούγεται σωστό, δεδομένης και της εμπειρίας της Ιταλίας. Όταν κοιτάμε την εμπειρία μετά την πανδημία, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη και είναι οδηγός. Αντιμετωπίσαμε ένα συμμετρικό σοκ χωρίς προηγούμενο που χτυπούσε όλες τις χώρες. Όλοι κατάλαβαν ότι κανείς δεν θα μπορούσε να καταφέρει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Ιδιαίτερα χώρες με ελάχιστο δημοσιονομικό χώρο, και ιδιαίτερα μετά από μια δεκαετία κρίσης».