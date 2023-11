Πάουελ: Η Fed πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη στις προβλέψεις της - Οι ΗΠΑ είναι επιρρεπείς στα σοκ

Ο πρόεδρος της Fed δεν σχολίασε τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική ή την οικονομία στις παρατηρήσεις του.

Out of the box σκέψη θα πρέπει να αποκτήσει η Fed σύμφωνα με τον διοικητή της, Τζερόμ Πάουελ, λέγοντας πως η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι πρόθυμη να σκεφτεί πέρα από τις περίπλοκες μαθηματικές προσομοιώσεις που χρησιμοποιεί παραδοσιακά για να προβλέψει την οικονομία.

«Η πνευματική αυστηρότητα πρέπει να συνδυαστεί με την ευελιξία και την ευκινησία», είπε ο Πάουελ στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέδριο για τον εορτασμό της 100ής επετείου του Τμήματος Έρευνας και Στατιστικής του διοικητικού συμβουλίου της Fed.

«Ακόμη και με μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας και ακόμη και σε σχετικά ήρεμους καιρούς, η οικονομία μας εκπλήσσει συχνά», προσέθεσε.

«Αλλά η οικονομία μας είναι ευέλικτη και δυναμική και υπόκειται κατά καιρούς σε απρόβλεπτους κραδασμούς, όπως μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ή πανδημία. Εκείνες τις στιγμές, οι οικονομολόγοι πρέπει να σκέφτονται έξω από τα μοντέλα».

Ο πρόεδρος της Fed δεν σχολίασε τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική ή την οικονομία στις παρατηρήσεις του.

Η R&S, όπως είναι γνωστό το τμήμα, παρέχει στην FOMC μια οικονομική πρόβλεψη οκτώ φορές το χρόνο, καθώς και ενημερώσεις για τρέχοντα δεδομένα και έρευνα για θέματα πολιτικής και οικονομίας. Επί του παρόντος, επικεφαλής του τμήματος είναι η Stacey Tevlin, η πρώτη γυναίκα που ηγείται της μονάδας, η οποία και απασχολεί δεκάδες διδάκτορες.

Οι οικονομικές προβλέψεις ήταν ένα δύσκολο καθήκον για τη Fed μετά την πανδημία. Το προσωπικό της συνέχισε να αποκαλεί την έκρηξη του πληθωρισμού «παροδική» για το μεγαλύτερο μέρος του 2021, προτού συνεχίσει να επιταχύνει το 2022 και φτάσει στο ανώτατο ετήσιο ποσοστό 7,1% τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Μετά από μια σειρά από χρεοκοπίες τραπεζών τον Μάρτιο του 2023, προέβλεψε «μια ήπια ύφεση» που θα ξεκινούσε αργότερα μέσα στο έτος, προτού εγκαταλείψει και αυτή την πρόβλεψη λίγους μήνες αργότερα. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% το δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια σημείωσε άνθηση με ρυθμό 4,9% το τρίτο τρίμηνο.

Οι αναλυτές της Fed «κάνουν αυτό το έργο στο μεγάλο ‘κάδρο’ και με τα υψηλότερα διακυβεύματα, γνωρίζοντας ότι η οικονομία μας εκπλήσσει πολύ συχνά», δήλωσε ο Πάουελ, προσθέτοντας ότι η δουλειά απαιτεί «μεγάλες δόσεις θάρρους και ταπεινότητας».