«Ίδρυμα Στ. Νιάρχος»: Τέλη 2022 οι προσφορές για την κατασκευή 3 «πράσινων» Νοσοκομείων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Στις 30 Δεκεμβρίου έχει οριστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, η υποβολή προσφορών για τα να projects που προωθεί το ΙΣΝ στην Περιφέρεια. Τα έργα, οι κατασκευαστές, οι οδικές συνδέσεις, τα οφέλη και το υψηλό «πράσινο» αποτύπωμα Platinum level.

Για τη διεκδίκηση ενός μεγάλου «πακέτου» έργων που έχουν όμως και σημαντικό θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο υγείας και τοπικών κοινωνιών, ετοιμάζονται ήδη οι ισχυροί εγχώριοι κατασκευαστικοί όμιλοι αλλά και ξένα γκρουπ.

Το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, το οποίο συνεχώς με δωρεές ενισχύει τις νοσοκομειακές υποδομές της χώρας, όπως και άλλες φορές έχει αναδείξει το insider.gr, έχει στα «σκαριά» μια ακόμα επένδυση συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, ίσως και υψηλότερου προϋπολογισμού μια και έχουν προκύψει σημαντικές ανατιμήσεις σε κόστη υλικών κ.α., με προφανή οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες .

Πρόκειται για την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη αλλά και δύο μονάδων γενικής ιατρικής σε Σπάρτη και Κομοτηνή.

Προσφορές στις 30/12;

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν λάβει ειδοποίηση για υποβολή προσφορών στο φίνις της χρονιάς και ειδικότερα στις 30 Δεκεμβρίου 2022. Μένει όμως να επιβεβαιωθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα καθώς έχουν ήδη καταγραφεί κάποιες παρατάσεις (π.χ. υπήρχε ημερομηνία και για τον Νοέμβριο που διανύουμε κ.α.), όπως συμβαίνει άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μεγάλα έργα, δημόσια, ιδιωτικά ή ΣΔΙΤ, λόγω συγκυρίας και «μαζεμένων» διαγωνισμών.

Πρόκειται για μια επένδυση που θα έχει και τη «σφραγίδα» του διάσημου Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και προφανώς ήδη έχει «λοκαριστεί» από εγχώρια και διεθνή εργοληπτικά σχήματα.

Τα 3 Νοσοκομεία

Το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και τα Γενικά Νοσοκομεία Κομοτηνής ΙΣΝ και Σπάρτης ΙΣΝ θα λειτουργήσουν με ιατροδιαγνωστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αποκλειστικά μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια νοσηλείας, σχεδιασμένα να είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Ιδρυμα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία τους θα ενσωματώσουν πράσινες αρχές βιωσιμότητας του προγράμματος LEED, ενώ παράλληλα οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της σύγχρονης ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της βιώσιμης και αποδοτικής διαχείρισης και συντήρησης, καθώς και της διασύνδεσης των νοσοκομείων με συνεργαζόμενες μονάδες υγείας. Η δωρεά των τριών νοσοκομείων εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Υγεία», που χρηματοδοτείται από το ΙΣΝ με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, φιλοδοξούν να αποτελέσουν πρότυπο δημόσιας νοσηλείας, περίθαλψης και φροντίδας για τους κατοίκους –ενήλικες και παιδιά– των περιοχών αυτών, με ορίζοντα υλοποίησης το 2025. Αξίζει επίσης να θυμίσουμε ότι τα έργα αυτά σχετίζονται και με απαραίτητες οδικές συνδέσεις, με το υπ. Υποδομών και Μεταφορών να έχει εκκινήσει από μήνες σχετικές διαδικασίες (π.χ. οδική σύνδεση Σπάρτης, Θεσσαλονίκης που σχετίζονται με τα νοσοκομεία). Εξάλλου, το Ελληνικό Δημόσιο, μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει την υποχρέωση για την τάχιστη υλοποίηση έργων οδικής σύνδεσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευχερής, γρήγορη και ασφαλής πρόσβαση στα νέα Νοσοκομεία.

Οι διεκδικητές

Παλιότερες πληροφορίες ήθελαν σχήματα όπως οι ΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, INTRAKAT, διεθνή ονόματα όπως π.χ. η γαλλική Βouygues αλλά και ιταλικά γκρουπ, ακόμα και μικρότερες αλλά εξειδικευμένες στα κτηριακά projects εταιρείες (π.χ. ΕΚΤΕΡ) να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για να δώσουν το παρών (δεν είναι δημόσιος διαγωνισμός οπότε η διαδικασία είναι μέσω «προσκλήσεων» συνήθως).

Τα «πράσινα» χαρακτηριστικά και τα φωτοβολταϊκά πάνελ

Να σημειωθεί ότι προ μηνός περίπου γνωστοποιήθηκε ότι {το ΙΣΝ σε ένα από κοινού όραμα με τα αρχιτεκτονικά γραφεία που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό των νοσοκομείων, συνεργάζεται με το U.S. Green Building Council (USGBC) για την ανάπτυξη ενός πλαισίου ετοιμότητας προς την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μελλοντικά κατασκευαστικά έργα. Τα τρία νέα νοσοκομεία που αναπτύσσονται στην περιφέρεια της Ελλάδας στοχεύουν στην παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης σε ασθενείς, ενώ εφαρμόζουν πιλοτικά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιωσιμότητας. Ο σχεδιασμός των 3 νέων Νοσοκομείων επιδιώκει να υπερβεί τις προδιαγραφές της πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) στο επίπεδο της Πλατινένιας Πιστοποίησης (Platinum level)».

Όπως σημειώνονταν σε σχετική ανακοίνωση, «ο σχεδιασμός των νέων νοσοκομείων ΙΣΝ περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη βιώσιμη λειτουργία τους. Στην κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα ανανεώσιμης ξυλείας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στη συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή θα μπορούν να παράγουν 1,6 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των ενεργειακών αναγκών του νοσοκομείου, καθώς και γεωθερμική ενέργεια που θα υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η διαχείριση των λειτουργιών και των τριών Νοσοκομείων ΙΣΝ θα γίνει χωρίς χρήση χαρτιού (paperless), συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακά τους».