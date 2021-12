Εύσημα Γουάτσα σε Μητσοτάκη: Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, η ευκαιρία βρίσκεται στην Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 17:50

Με εγκωμιαστικά σχόλια για την ελληνική κυβέρνηση και το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας, μίλησε ο CEO της Fairfax Financial Holdings, Πρεμ Γουάτσα στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο «Reinventing Greece through investments in innovation» που διοργάνωσε ο ΣΕΒ. Ο μεγαλοεπενδυτής χαρακτήρισε την Ελλάδα την πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις χώρα της Ευρώπης, κάτι το οποίο θεωρεί «κλειδί» για την ανάπτυξή της.

«Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, η ευκαιρία βρίσκεται στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Γουάτσα. Εμφανίζεται, μάλιστα, τόσο αισιόδοξος για την οικονομία που είπε ότι, ενώ το 2022 αναμένεται ανάπτυξη περίπου 5% στην Ελλάδα, δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν δούμε έναν ρυθμό 7-8%.

Φέρνοντας τα παραδείγματα της Σιγκαπούρης και της Ινδίας, ο Γουάτσα εξήγησε πόσο ριζικά αλλάζει μια οικονομία όταν λαμβάνονται φιλικές προς το επιχειρείν πρωτοβουλίες. «Η Ινδία ήταν ένα σοσιαλιστικό κράτος, όλα ρυθμίζονταν. Και έπειτα ανέλαβε ο Μόντι το 2014 και ο μετασχηματισμός ήταν πρωτοφανής. Αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Ινδίας, οι IPOs έχουν ξεφύγει σε εξωφρενικά επίπεδα. Και η μετανάστευση αντιστρέφεται».

Ο Ουάτσα, μάλιστα, πρότεινε στον Κ. Μητσοτάκη μια ιδέα που εφαρμόζει η Ινδία και άλλα μέρη και στέφθηκε από επιτυχία: δημιουργήστε τον κρατικό φορέα «Επενδύστε στην Ελλάδα» και καλέστε από το εξωτερικό να εργαστούν για αυτόν για μια διετία ευφυείς, καταρτισμένοι νέοι, 22-24 χρονών, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Και στη λήξη θα μπορούν να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν στην Ελλάδα ή θα επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν».

Ο επικεφαλής της Fairfax μίλησε για τις επενδύσεις του στην Ελλάδα και υπογράμμισε τις προοπτικές που παρουσιάζει η χώρα μας.

«Αν καταστήσεις μια χώρα θελκτική στις επενδύσεις, τότε οι επενδυτές θα έρθουν. Αυτό κάνει η τωρινή κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης θα βελτιώσει αυτό το κλίμα. Χρειάζεται να διατηρηθεί η οικονομία ανοιχτή στους επιχειρηματίες και αυτό θα φέρει επενδύσεις από τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό» τόνισε ο Ινδός επιχειρηματίας.

«Είμαι οπαδός της Ελλάδας και συστήνω στους άλλους επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Γουάτσα η Ελλάδα έχει αλλάξει προς μια αντίληψη που δίνει προτεραιότητα στην οικονομική ελευθερία και αυτό έχει οδηγήσει στις προσέλκυση επενδύσεων.

«Τα χρήματα θα κατευθυνθούν προς εκεί που υπάρχουν οι περισσότερο φιλόξενες συνθήκες» τόνισε ο ίδιος υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση της Ελλάδας «σπάει» τη γραφειοκρατία που «σκοτώνει» την ανάπτυξη.

Ακόμα, επαινώντας για μια ακόμα φορά την πολιτική της τωρινής κυβέρνησης ο κ. Γουάτσα τόνισε «αυτή τη στιγμή το αδιανόητο στην Ελλάδα. Τα δεδομένα είναι τόσο καλά που οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν αυτό, αλλά θα το πιστέψουν τελικά»

Μητσοτάκης: Έκρηξη των επενδύσεων στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία

Στις πολιτικές της κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα αναφέρθηκε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, στην Ελλάδα υπήρξε μια αλλαγή στην προσέγγιση για τις επενδύσεις και πως «έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια εκ βάθρων αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας.

Έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θέλουμε να απελευθερώσουμε τη δυναμική που έχει η οικονομία και εδώ για πρώτη φορά και πολλά χρόνια, οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν τις προσδοκίες τους στην Ελλάδα».

Μιλώντας για τη σταθερότητα που παρέχεται στους επιχειρηματίες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια έκρηξη επενδύσεων στην Ελλάδα. Και για τους μισθωτούς υπάρχουν καλύτερες συνθήκες, λόγω της μείωσης της φορολογίας, ενώ υπάρχουν και επενδυτικά κίνητρα. Αλλά το σπουδαιότερο είναι η θετική προοπτική που παρέχεται στους επενδυτές για να έρθουν στην Ελλάδα».

«Είναι χαρακτηριστικό πως για το hub της Pfizer που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη 1 στις 4 αιτήσεις εργασίας έρχεται από Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αξιοκρατία με τη σύνθεση της κυβέρνησης της ΝΔ και την ποικιλομορφία, όπως ο ίδιος είπε, τονίζοντας πως «θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό, στη λογική του "εάν είσαι καλός, θα ανταμειφθείς με μια καλή θέση", που ισχύει και για τα μέλη της κυβέρνησης μας».

Απευθύνοντας πρόσκληση προς τους ξένους επιχειρηματίες, ο πρωθυπουργός είπε πως «τους λέμε πως ένα πάρουν ρίσκα για επενδύσεις στην Ελλάδα, θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο ρίσκου που μπορούν να πάρουν και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση»