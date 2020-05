Στην εξαγορά της πατρινής εταιρείας Think Silicon, του χαρτοφυλακίου της Metavallon VC, προχώρησε η εισηγμένη στο NASDAQ εταιρεία Applied Materials, πραγματοποιώντας την ιστορικά μεγαλύτερη εξαγορά στο χώρο της deep tech υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή της εξαγοράς ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ και συγκαταλέγεται σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η Think Silicon, δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών και εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επεξεργαστών γραφικών (GPUs) υψηλών επιδόσεων και πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, για wearables, Internet of Things, οικιακές συσκευές και οθόνες βιομηχανικού αυτοματισμού , ενώ εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο. Ιδρυθείσα το 2007 από τους Γιώργο Σιδηρόπουλο και Ιάκωβο Σταμούλη, έχει έδρα στην Πάτρα (HQ), γραφείο επιχειρηματικής ανάπτυξης στο Τορόντο του Καναδά και δίκτυο πωλήσεων στο Σαν Χοσέ, Αμερική και στην Ταϊπέι, Ταϊβάν. Πρόσφατα επέκτεινε τη προϊοντική γκάμα της σε λύσεις απευθυνόμενες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης επεξεργαστών χαμηλής ισχύος για Edge Computing.

Η Applied Materials, με έδρα στην Καλιφόρνια, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία υλικών για την παραγωγή σχεδόν κάθε νέου chip υπολογιστή και προηγμένης οθόνης στον κόσμο. Επιπλέον, κατατάσσεται σταθερά στη λίστα των «World’s Most Admired Companies» του Fortune. Έχει παρουσία σε 18 χώρες και πάνω από 22.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, ενώ κατέχει πάνω από 13.300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και το περασμένο έτος επένδυσε $ 2.1 δισ. σε Έρευνα & Ανάπτυξη.



Η εξαγορά από την Applied Materials έρχεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο εκκολαπτόμενο οικοσύστημα νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών και Venture Capital στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της η διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της Think Silicon παραμένουν στην Πάτρα και την Αθήνα και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το διαρκώς αυξανόμενο διεθνές πελατολόγιό τους και να αναπτύσσουν το φιλόδοξο προϊοντικό και τεχνολογικό τους πλάνο ανάπτυξης στο χώρο των ηλεκτρονικών και ημιαγωγών.



«H Think Silicon αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα όπου ταλαντούχοι επιχειρηματίες κατάφεραν να αναπτύξουν καινοτόμα τεχνολογία για την παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών. Επιλέγοντας την Ελλάδα ως βάση για την επέκταση του παγκοσμίου δικτύου Έρευνας & Ανάπτυξης, η Applied Materials επιβεβαιώνει το απαράμιλλο επίπεδο του ελληνικού ταλέντου, της καινοτομίας και των δυνατοτήτων Ε & Α. Η συμμετοχή της Metavallon VC στην αρχική χρηματοδότηση της εταιρείας, είναι περαιτέρω απόδειξη ότι τα ελληνικά κεφάλαια συμμετοχών βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την υποστήριξη επιχειρηματιών υψηλής τεχνολογίας και τη διευκόλυνση επιτυχημένων εξαγορών από παγκόσμιους ηγέτες» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από το ΕΣΠΑ, όπως το Equifund, για άλλη μία φορά αποδεικνύει πως με σωστό μείγμα χρηματοδότησης, ικανούς διαχειριστές ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών, δηλαδή venture capital, και καινοτόμους επιχειρηματίες, η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ελληνική επιχειρηματικότητα και οικονομία», δήλωσε σχετικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ και τις Δημόσιες Επενδύσεις, κ. Γιάννης Τσακίρης.

Από πλευράς του ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, κ. Χρίστος Δήμας, σημείωσε ότι «οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι εξαιρετικά σημαντικές, διότι ανοίγουν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για επιστήμονες και νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι τα χρόνια της κρίσης εγκατέλειπαν τη χώρα επειδή δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις επαγγελματικές τους βλέψεις στην Ελλάδα. Για αυτόν τον λόγο, οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι προτεραιότητά μας και δίνουμε σημαντικά οικονομικά κίνητρα ώστε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξαγορά, η οποία σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την εταιρεία. Πιστεύουμε ότι η επένδυση και η υποστήριξή μας συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας και στην τελική εξαγορά της. Η ψήφος εμπιστοσύνης από έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των ημιαγωγών αποτελεί επιβεβαίωση της απαράμιλλης αξίας που μπορούν να δημιουργήσουν εταιρείες που αναπτύσσουν βαθιά καινοτομία στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσης επικύρωση της επενδυτικής μας στρατηγικής» σημείωσε τέλος η συνιδρύτρια και partner της Metavallon VC, Μυρτώ Παπαθάνου.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Metavallon VC είναι ένα επενδυτικό σχήμα επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 32 εκατ. ευρώ που εξειδικεύεται σε χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας. Το σχήμα επενδύει στα πολύ αρχικά στάδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες αγορές και τεχνολογίες αιχμής. Ο σκοπός της Metavallon VC είναι να επενδύει και να υποστηρίζει φιλόδοξους και ταλαντούχους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν πρωτοπόρες εταιρείες και να εξελιχθούν σε γρήγορα αναπτυσσόμενες αγορές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Metavallon VC έχει ως επενδυτές το Equifund, μια κοινή πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του European Investment Fund (EIF), καθώς και άλλους ιδιώτες επενδυτές.