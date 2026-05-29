Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Η Τράπεζα παρουσιάζει δυο tech-innovation focused περίπτερα αφιερωμένα στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει και συμμετέχει ενεργά και φέτος, ως Founding Partner στο Panathēnea Festival 2026, που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά από τις 27 έως τις 29 Μαΐου, ενισχύοντας ενεργά το διάλογο γύρω από την καινοτομία, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Panathēnea Festival αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις, ένα διεθνή θεσμό για το οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας, που προσελκύει στην Ελλάδα επενδυτές, επαγγελματίες και startups της νέας ψηφιακής οικονομίας από όλο τον κόσμο. Η Εθνική Τράπεζα, η πρώτη τράπεζα που στήριξε από τον πρώτο χρόνο τον θεσμό, επιβεβαίωσε ως Founding Partner τη διαρκή δέσμευσή της να στηρίζει την καινοτομία, τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσα από δράσεις και εμπειρίες με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και το οικοσύστημα των startups.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Φεστιβάλ, η Τράπεζα παρουσιάζει δυο tech-innovation focused περίπτερα αφιερωμένα στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες τόσο από την σύγχρονη τραπεζική όσο και από τον κόσμο των startups και των επενδύσεων.

Στο διαδραστικό περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας και τις σύγχρονες λύσεις τραπεζικής. Μέσα από ένα interactive brand activation έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν πραγματικές ιδέες startups, μπαίνοντας στη θέση του επενδυτή και αποφασίζοντας αν -και σε ποιο βαθμό- θα επένδυαν σε κάθε πρόταση. Στη συνέχεια, αποκαλύπτεται η πραγματική startup που βρίσκεται πίσω από κάθε concept. Η εμπειρία πλαισιώνεται από τη «Σοφία», το AI chatbot της Εθνικής Τράπεζας, ενώ η μεγάλη LED οθόνη του περιπτέρου αποτελεί βασικό στοιχείο του activation και επιφάνεια προβολής branded content. Διακριτή είναι η παρουσία του ΝΕΧΤ, της πρότασης της Εθνικής Τράπεζας σχεδιασμένη ειδικά για νέους.

Παράλληλα, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο για το πρόγραμμα NBG Business Seeds περίπτερο, που αποτελεί και τον παλαιότερο θεσμό για την καινοτομία στην Ελλάδα, οι startuppers και φίλοι του Οικοσυστήματος μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα έμπειρα στελέχη της Τράπεζας και να μάθουν περισσότερα για ευκαιρίες στήριξης (όπως ο υπό ολοκλήρωση 16ος Ετήσιος Διαγωνισμός του Business Seeds), άλλα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότησης μέσω της Τράπεζας και συνεργατών αυτής, να δοκιμάσουν την ιδέα τους, δικτύωση κ.λπ.

Aς σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα συνδιοργανώνει και φιλοξενεί στους χώρους της έξι συνολικά side events, σε συνεργασία με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας, θεσμούς επιχειρηματικότητας και στήριξης των startups, επενδυτές και κεφάλαια Venture Capital και άλλους φορείς. Η θεματολογία των side events περιλαμβάνει επενδύσεις και νεοφυή επιχειρηματικότητα, τεχνολογία και ΑΙ, καθώς επίσης ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο (ESG).

Μιλώντας σε πάνελ με θέμα "From Pilots to Scale: The AI Challenge", ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας και Ψηφιακών Συνεργασιών, κ. Γιώργος Μαρίνος, τόνισε τη σημασία της μετάβασης σε μια νέα εποχή εργασίας, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον ένα παράλληλο project καινοτομίας, αλλά θεμελιώδες στοιχείο του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλες οργανώσεις λειτουργούν, ανταγωνίζονται και εξελίσσονται.

Αναλυτικότερα, υπογράμμισε ότι: «Τα τελευταία δύο χρόνια, στην Εθνική Τράπεζα η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει από το στάδιο του πειραματισμού σε παραγωγική λειτουργία μεγάλης κλίμακας, με εφαρμογές σε υπηρεσίες προς τους πελάτες, στις εσωτερικές λειτουργίες και στην ανάπτυξη λογισμικού. Η πρόοδος αυτή βασίστηκε σε μια συνειδητή και συστηματική στρατηγική. Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίσουμε σαφείς προτεραιότητες, αποτελεσματική διαχείριση και υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Παράλληλα, επενδύσαμε στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας πραγματοποιώντας περισσότερες από 3.000 εκπαιδεύσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει όχι μόνο τις τεχνολογικές υποδομές, αλλά και τις δεξιότητες και την οργάνωση για να αξιοποιήσει ουσιαστικά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτός ο συνδυασμός είναι που μας επιτρέπει να πρωτοπορούμε και να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του AI στην ελληνική τραπεζική αγορά».

Με τη συμμετοχή της στο Panathēnea Festival 2026, η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει έμπρακτα τον ενεργό της ρόλο στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, επενδύοντας ουσιαστικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την τραπεζική εμπειρία.