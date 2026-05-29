ΕΣΠ: «Το πρόστιμο στην Temu αναδεικνύει την ανάγκη για ίσους κανόνες στην ευρωπαϊκή αγορά»

Η επιβολή προστίμου ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Κομισιόν, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη διακίνηση παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων, ενώ εντοπίστηκαν προϊόντα που δεν πληρούσαν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Όπως επισημαίνει ο ΕΣΠ, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μόνο μία εταιρεία. Αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη: την ανάγκη να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη χώρα προέλευσης ή το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων υποχρεώσεων και συνεχώς αυξανόμενου κόστους συμμόρφωσης. Υποχρεούνται να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας προϊόντων, κανόνες προστασίας καταναλωτή, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ένα ολοένα πιο απαιτητικό πλαίσιο ψηφιακών διαδικασιών και ελέγχων.

Προσθέτει πως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ίδιες απαιτήσεις εφαρμόζονται με την ίδια αυστηρότητα και στις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και απευθύνονται καθημερινά σε εκατομμύρια καταναλωτές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει:

• την προστασία του καταναλωτή,

• την ασφάλεια των προϊόντων,

• τη διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο,

• την αποτελεσματική εποπτεία των ψηφιακών πλατφορμών και

• τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.

Επιπλέον, τονίζει, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί από τη μία πλευρά να επιβάλλει διαρκώς νέες διοικητικές, φορολογικές και ψηφιακές υποχρεώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη να διαπιστώνει εκ των υστέρων ότι κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ή ότι δεν εφαρμόζονται επαρκώς οι κανόνες εποπτείας στις διεθνείς πλατφόρμες.

Η ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αγοράς. Η ανάπτυξή τους όμως, προϋποθέτει ίσους όρους ανταγωνισμού, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.

Δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρή Καπράλου: «Η νομιμότητα, η ασφάλεια των προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή δεν μπορούν να είναι υποχρέωση μόνο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά οφείλουν να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες και να υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους. Η ενιαία αγορά προϋποθέτει ισότιμη μεταχείριση και δίκαιο ανταγωνισμό για όλους».