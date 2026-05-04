Ο Όμιλος TITAN ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement στις ΗΠΑ

Ολοκληρώθηκαν οι 3 εξαγορές της Τιτάν που είχαν ανακοινωθεί τον Νοέμβριο 2025

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε η Titan SA.σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Η Keystone Cement, εταιρία παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια, διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσυλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ.

Με την ολοκλήρωση αυτή, οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο από τον Νοέμβριο 2025 έχουν πλέον ολοκληρωθεί:

• Vracs de l’ Estuaire (λιμάνι Le Havre, Γαλλία) -εργοστάσιο άλεσης με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων– η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026
• Traçim Çimento (Ευρύτερης περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων, καθώς και δικαιώματα άδειας για δεύτερη γραμμή παραγωγής 2,5 εκατ. τόνων- η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2026
• Keystone Cement (Πενσυλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κλίνκερ 990.000 τόνων (short tons) και με εμπορικές ευκαιρίες στον τομέα των αδρανών υλικών- η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 1 Μαΐου 2026.

Η συνεισφορά των εξαγορών, καθώς και η ευρύτερη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, θα παρουσιαστούν κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, την Πέμπτη

