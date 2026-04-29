Alter Ego Media: Αύξηση 80,8% στα καθαρά κέρδη το 2025 - Μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Alter Ego Media: Αύξηση 12,6% στον κύκλο εργασιών το 2025 - Μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή

Στα 19,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Alter Ego Media για το 2025 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 80,8%, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών βρέθηκε στα 140,1 εκατ. ευρώ έναντι 124,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,6%, προερχόμενη από αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 25,6%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 48,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ το 2024, όσο και του τομέα ευρυεκπομπής και δημιουργίας περιεχομένου (broadcasting & content creation) κατά 5,3%, ο οποίος ανήλθε σε 90,5 εκατ. ευρώ έναντι 85,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 15% και διαμορφώθηκαν σε 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 70,9% και ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στις 31.12.2025 σε 145,7 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (μείον δανεισμός εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις) διαμορφώθηκαν σε €43,7 εκατ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο Alter Ego Media, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens και παράλληλα, καταγράφηκε ισχυρή ανάπτυξη τόσο στη δραστηριότητα όσο και στα οικονομικά του μεγέθη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και την εισαγωγή της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου Euronext Athens, από τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 50,8 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία έχει διαθέσει έως την 31.12.2025 ποσό 35,1 εκατ. ευρώ, ως εξής: (i) 24,2 εκατ. ευρώ σε εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες, καθώς και σε επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., (ii) 900.000 ευρώ σε επενδύσεις τεχνολογίας, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό και (iii) 10 εκατ. ευρώ σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 1.754.776 ευρώ, ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου (σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία). Επίσης, θα χορηγηθεί στους μετόχους δικαίωμα προαιρετικής επανεπένδυσης του μερίσματός τους σε μετοχές της Εταιρείας, στο πλαίσιο του εν ισχύ τριετούς προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος που υιοθετήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται, επίσης, να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 5.264.329 ευρώ, ήτοι 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την Alter Ego Media, κατά την οποία υλοποιήσαμε με συνέπεια και επιτυχία το επενδυτικό μας πλάνο. Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετεξέλιξη του Ομίλου, από έναν παραδοσιακό οργανισμό μέσων, σε ένα σύγχρονο, διαφοροποιημένο, δημιουργικό οικοσύστημα, που δραστηριοποιείται στο σημείο τομής μεταξύ δημοσιογραφίας και ψυχαγωγίας, ψηφιακού περιεχομένου και ζωντανής εμπειρίας, καθώς και μεταξύ ελληνικής δημιουργικότητας και διεθνούς κοινού.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: publishing, broadcasting, content creation και live entertainment. Για το 2026, η ωρίμανση των επενδύσεών μας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργική και εμπορική δυναμική του Ομίλου. Παράλληλα, η πλήρης ενσωμάτωση των οικονομικών μεγεθών των Newsit, TLIFE και Stages Network για το σύνολο της χρήσης, καθώς και της More.gr για δέκα μήνες, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των ενοποιημένων οικονομικών μας αποτελεσμάτων.»

