Ρωσία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου μετά από ουκρανική επίθεση

Η επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ήταν η τρίτη στο ρωσικό λιμάνι του Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Τουάπσε ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) χθες, Τρίτη, τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο γύρω στις 07:05 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) σήμερα, διευκρίνισαν οι ίδιες.

Η επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, την οποία επιβεβαίωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ήταν η τρίτη στο ρωσικό λιμάνι του Τουάπσε στη Μαύρη Θάλασσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Παράλληλα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Περμ της Ρωσίας Ντμίτρι Μαχόνιν δήλωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια αυτή ύστερα από επίθεση. «Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν απώλειες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό - Πάνω από 340.000 αιτήσεις

Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα - Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης και πώς επιδρά η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

