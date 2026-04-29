Στη ΓΑΔΑ απολογείται ο 89χρονος για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Στο αστυνομικό Μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας κρατείται ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο χθες το πρωί στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στα πόδια έναν άνδρα στην πρώτη περίπτωση και τέσσερις γυναίκες στη δεύτερη, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Ο 89χρονος μεταφέρθηκε αργά το βράδυ από την Πάτρα, όπου συνελήφθη χτες το απόγευμα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία. Στην Αθήνα οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου απολογείται στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, που χειρίζονται την υπόθεση και μετά τις 10 το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ενδιαφέρον έχει πως κινήθηκε και πώς εντοπίστηκε τελικά ο 89χρονος, ενώ είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει τις δύο αιματηρές επιθέσεις και να κυκλοφορεί ανενόχλητος χρησιμοποιώντας συνολικά τρία ταξί, μέχρι την Πάτρα, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε να κάνει όλα αυτά χωρίς να τον εμποδίσει κανείς και ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θρίλερ εξελίχτηκε ως εξής:

Ο 89χρονος προχθές το βράδυ έκλεισε ραντεβού με ταξί για χτες το πρωί, προκειμένου να τον παραλάβει από το σπίτι της ανιψιάς του, όπου φιλοξενείτο, στα 'Ανω Πατήσια, με προορισμό την Πάτρα.

Όταν τον παρέλαβε το ταξί το πρωί, προπλήρωσε τον οδηγό, αλλά του είπε να κάνουν μια στάση στον ΕΦΚΑ Κεραμικού, όπου μπήκε μέσα. Επειδή αργούσε ο ταξιτζής μετακινήθηκε σε άλλο σημείο γιατί εμπόδιζε την κίνηση.

Ο δράστης, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τον υπάλληλο στον ΕΦΚΑ, βγήκε έξω, δεν είδε το ταξί, για αυτό πήρε άλλο ταξί και πήγε στην οδό Λουκάρεως.

Σημειώνεται ότι στον ΕΦΚΑ υπήρχε υπάλληλος σεκιούριτι στην είσοδο, αλλά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δήλωσε ότι ήταν στην τουαλέτα την κρίσιμη ώρα, για αυτό δεν είδε τον 89χρονο όταν έφτασε για να τον ελέγξει.

Στο κτήριο των δικαστηρίων ο 89χρονος μπήκε από είσοδο από την πλευρά του Πρωτοδικείου όπου δεν υπάρχει έλεγχος και κατευθύνθηκε στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπου λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες και εισέβαλε σε γραφείο του ισογείου, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε στα πόδια ελαφρά τις τρεις γυναίκες υπαλλήλους, ενώ μία ακόμα έπαθε ισχυρό σοκ.

Αμέσως μετά, άφησε το όπλο σε ένα γραφείο, καθώς και τρεις επιστολές, μια εκ των οποίων προοριζόταν για τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι εκεί εξηγούσε τους λόγους για όσα έκανε.

Την ώρα που έφευγε ο δράστης κάποιοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν αλλά έκανε μια κίνηση ότι έχει και δεύτερο όπλο, για αυτό αναγκάστηκαν να σταματήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο εξόδου του 89χρονου υπήρχε περιπολικό, αλλά οι αστυνομικοί δεν άκουσαν τους πυροβολισμούς και κανείς δεν τους ενημέρωσε για να ακινητοποιήσουν το δράστη.

Τόσο στην πρώτη επίθεση, όσο και στην δεύτερη, η αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ειδοποιήθηκε μετά την αποχώρηση του δράστη από τα σημεία των επιθέσεων.

Ο 89χρονος πήρε ταξί από την οδό Αλεξάνδρας, με προορισμό αρχικά το ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά στην πορεία πλήρωσε το ταξιτζή να τον πάει στην Πάτρα, όπως και έγινε.

Πάντως η ταυτότητα του ήταν γνωστή από την αρχή, καθώς στον ΕΦΚΑ τον γνώριζαν και έδωσαν τα στοιχεία του και φωτογραφία του ενώ παράλληλα, την ώρα του περιστατικού στη Λουκάρεως η ανιψιά του τηλεφώνησε στην αστυνομία, έχοντας δει την φωτογραφία του που είχε ήδη βγει στην δημοσιότητα και είπε ότι ήταν ο θείος της, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και ότι είχε εμμονή με τον ΕΦΚΑ, καθώς ήταν σε διαμάχη μαζί του, γιατί δεν του έδινε σύνταξη για τα χρόνια που είχε δουλέψει στην Ελλάδα.

Η ίδια ανέφερε ότι στην Αθήνα όσο έμενε χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο ταξί και έτσι οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον πρώτο οδηγό, ο οποίος τους είπε για το ότι τον είχε πληρώσει για να τον πάει στην Πάτρα.

Αμέσως στήθηκαν μπλόκα στους σταθμούς των λεωφορείων και άλλα σημεία, ενώ ενημερώθηκαν και οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Πάτρα να είναι σε ετοιμότητα και έτσι εντοπίστηκε το απόγευμα στο ξενοδοχείο και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο, από το οποίο είχε ξυστεί ο αριθμός και η μάρκα.

Όσον αφορά το κίνητρο των πράξεων του ο 89χρονος στις επιστολές που άφησε στη Λουκάρεως, αναφέρεται με πάθος στη διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει είχε δουλέψει στην Ελλάδα και στη συνέχεια πήγε πρώτα στην Γερμανία και ύστερα στην Αμερική, από όπου έλαβε τελικά σύνταξη 2.600 ευρώ, ενσωματωμένη και με τη σύνταξη από τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα όμως δεν του εγκρίθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, κάτι που αποφάσισε και το δικαστήριο όπου κατέφυγε.

Αυτό του είχε γίνει εμμονή και μάλιστα το 2018 είχε τσακωθεί με υπάλληλο στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να κληθεί από εισαγγελέα η αστυνομία για να του γίνουν συστάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τον Ιούνιο του 2018, σε ηλικία 81 ετών τότε, ο δράστης των επιθέσεων είχε πάρει άδεια οπλοκατοχής για κυνηγετικό όπλο με βεβαίωση ιδιώτη ψυχιάτρου ότι ήταν ικανός.

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου όμως και αφού κατηγορήθηκε ότι άφησε σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα, μετά το επεισόδιο στο πλαίσιο της διαμάχης του για την σύνταξη του, δόθηκε εντολή για εγκλεισμό του σε δημόσιο ψυχιατρείο, όπου διαγνώστηκε ψυχική νόσος και νοσηλεύτηκε για λίγο διάστημα.

Τότε από την αστυνομία ανακλήθηκε η άδεια οπλοκατοχής και αφαιρέθηκε το κυνηγετικό όπλο.

Η καραμπίνα που χρησιμοποίησε σήμερα και το περίστροφο που είχε πάνω του την ώρα της σύλληψης ήταν, φυσικά, παράνομα και ερευνάται πως τα είχε προμηθευτεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ