Βασιλάκης (Aegean): Βραχυπρόθεσμη πίεση, μακροπρόθεσμη αισιοδοξία και ευκαιρίες εξαγορών

Ανήσυχος βραχυπρόθεσμα αλλά αισιόδοξος σε βάθος χρόνου εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης, μιλώντας από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αναφερόμενος στην τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι πυροδοτεί ταυτόχρονα τόσο αγωνίες όσο και ευκαιρίες για τον κλάδο.

Όπως εξήγησε, η αναταραχή μπορεί να δημιουργεί προβλήματα για ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, αλλά ενδέχεται να ανοίγει και παράθυρα στρατηγικών κινήσεων, ακόμη και εξαγορών. Ωστόσο, όπως προσέθεσε, οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές, περιορίζοντας τα περιθώρια κινήσεων από πλευράς της Aegean, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το ενδιαφέρον υπάρχει.

Να θυμίσουμε ότι η Aegean έχει ήδη επενδύσει στην ισπανική low-cost Volotea, αρχικά 25 εκατ. ευρώ αποκτώντας περίπου το 13% της εταιρείας, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να φτάσουν έως και τα 50 εκατ. ευρώ. Παρότι δεν ξεκαθαρίστηκε αν αναφέρεται στην υφιστάμενη επένδυση ή σε νέες ευκαιρίες εξαγορών, ο ίδιος σημείωσε για την Volotea ότι η εταιρεία δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιστρέψει την ζημιογόνα χρήση της αλλά έχει βελτιωθεί και αναπτύσσεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε - όπως είχε ήδη επισημάνει και στην πρόσφατη γενική συνέλευση- ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι η επάρκεια καυσίμων αλλά η εκρηκτική αύξηση του κόστους τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μια μεταβολή της τιμής του πετρελαίου από τα 70 στα 100 δολάρια μεταφράζεται σε επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 120% στο τελικό προϊόν του αεροπορικού καυσίμου, δημιουργώντας έντονες πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα επάρκειας -με την Ελλάδα μάλιστα να αποτελεί εξαγωγέα jet fuel, όπως ανέφερε- η πίεση στο κόστος είναι ήδη αισθητή. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για περίπου το 60% των αναγκών της για τον επόμενο χρόνο, ενώ επιχειρεί σταδιακά να περάσει αυξήσεις που θα μπορούσαν να φτάσουν και στο 10% των ναύλων. Αυτό βέβαια όπως εξήγησε ο κ. Βασιλάκης δεν σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα καλυφθεί καθώς η τελική ισορροπία καθορίζεται από τη ζήτηση. Πάντως για την ώρα ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ανοδικό ενώ και ο τέταρτος μήνας του έτους έχει θετικό πρόσημο ενώ από πλευράς ξενοδοχείων η σωρευτική ζήτηση κινείται ελαφρώς ανοδικά.

Παρά την επιβάρυνση που προκύπτει από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος μακροπρόθεσμα σημειώνοντας ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της αεροπορικής δεν αλλάζει.

«Ευτυχώς το βάρος της μεταβλητότητας στις αερομεταφορές σημαίνει να έχεις μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα Αυτό που είναι προφανές ακόμα και στις δύσκολες περιόδους είναι ότι πρέπει να μην χάνεις την εμπιστοσύνη του πελάτη αλλά και να μην χάνεις την θελκτικότητά σου απέναντι στον κόσμο που απασχολείς, γεγονός που δεν σχετίζεται με μεσοπρόθεσμα κίνητρα, ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας». Σε αυτό το πλαίσιο επεσήμανε ότι τα σχέδια για πτήσεις προς την Ινδία έχουν μετατεθεί χρονικά για το 2027 αλλά παραμένουν σε ισχύ.

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε ζήτημα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι το ρυθμιστικό και ενεργειακό κόστος —όπως το σύστημα ETS— δημιουργεί ανισότητες σε σχέση με άλλες αγορές, επηρεάζοντας τη θέση των ευρωπαϊκών εταιρειών διεθνώς. Δεν μπορεί μια εταιρεία που πετά από Μόναχο Κωνσταντινούπολη να μην πληρώνει περιβαλλοντικό φόρο στα καύσιμα ενώ αν πραγματοποιεί πτήσεις εντός Ευρώπης να επιβαρύνεται. Αυτό δεν ευνοεί τον ανταγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση εκτίμησε ότι παρά τις πιέσεις και τις ζημιές σε επιμέρους δραστηριότητες, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό της πλάνο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι - όπως και σε προηγούμενες κρίσεις -ο κλάδος θα εξέλθει ισχυρότερος.

Σε ευρύτερο επίπεδο, εμφανίστηκε συγκρατημένα θετικός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι κλάδοι όπως ο τουρισμός, τα logistics, η φαρμακοβιομηχανία και οι κατασκευές δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Τόνισε όμως την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, ώστε τα οφέλη να διαχέονται τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην κατανάλωση.