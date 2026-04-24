Ιράν: Από αύριο οι διεθνείς πτήσεις από το αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης

Newsroom
Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί/ Πηγή Φωτό: Getty Images- Ideal Photo
Οι διεθνείς πτήσεις αναμένεται να επαναληφθούν αύριο Σάββατο στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί της Τεχεράνης, ένα από τα δύο μεγαλύτερα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αυτού, όπως και του δεύτερου μεγαλύτερου αεροδρομίου της Τεχεράνης, Μεχραμπάντ, μετά το κλείσιμό τους επί εβδομάδες λόγω του πολέμου στον οποίο αντιπαρατέθηκαν το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου Ιμάμ Χομενεΐ, οι διεθνείς πτήσεις προς Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) και Μασκάτ (Ομάν) θα επαναληφθούν αύριο από το αεροδρόμιο αυτό», ανέφερε το Isna.

Οι διεθνείς πτήσεις επαναλήφθηκαν τη Δευτέρα από το αεροδρόμιο της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η αεροπορική μεταφορά επιβατών στο Ιράν είχε σταματήσει από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

