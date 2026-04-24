Ferryhopper: Η πρώτη ελληνική ταξιδιωτική εφαρμογή στο ChatGPT

To Ferryhopper, η κορυφαία πλατφόρμα ακτοπλοϊκών κρατήσεων στη Μεσόγειο, λανσάρει την πρώτη εφαρμογή αποκλειστικά για ταξίδι με πλοίο στο ChatGPT Apps Directory, φέρνοντας την αναζήτηση εισιτηρίων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η εφαρμογή αποτελεί επίσης ορόσημο για τον χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς το Ferryhopper γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με app στο ChatGPT.

Η εφαρμογή του Ferryhopper έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια, διευκολύνοντας την αναζήτηση δρομολογίων, τον σχεδιασμό island hopping διαδρομών και τις συνδέσεις μεταξύ προορισμών σε όλη τη Μεσόγειο.

Άμεση πρόσβαση σε real-time δεδομένα από όλο τον κόσμο

Με το Ferryhopper πλέον διαθέσιμο στο ChatGPT, οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν και να κλείσουν το ταξίδι τους μέσω μιας απλής συνομιλίας. Η εφαρμογή του Ferryhopper κάνει την οργάνωση ταξιδιών με πολλαπλές στάσεις στο Αιγαίο και τη σύγκριση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο ακόμα πιο εύκολη υπόθεση.

«Στο Ferryhopper, εργαζόμαστε αδιάκοπα ώστε να προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης ακτοπλοϊκών παγκοσμίως και το όραμά μας είναι να αποτελούμε την κορυφαία επιλογή για ταξίδια με πλοίο. Σήμερα, φέρνουμε όλη αυτή τη δύναμη απευθείας στον χρήστη, με τον πιο φυσικό τρόπο: μέσα από μια συνομιλία. Το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που λανσάρει εφαρμογή στο ChatGPT αποδεικνύει την προσήλωσή μας στη δημιουργία εύκολων και καινοτόμων λύσεων για τους χρήστες μας. Δεν προσαρμοζόμαστε απλώς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επιδιώκουμε να διαμορφώνουμε ενεργά τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε για να κλείνουμε ακτοπλοϊκά ταξίδια» δήλωσε ο Χρήστος Σπαθαράκης, CEO του Ferryhopper.

Το μέλλον των ακτοπλοϊκών ταξιδιών

Η εφαρμογή του Ferryhopper στο ChatGPT συνδυάζει την ΑΙ τεχνολογία με τις ανάγκες του ταξιδιώτη.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται:

Island hopping: οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν «πώς μπορώ να πάω από Αθήνα στην Αμοργό και μετά στη Νάξο την επόμενη Τρίτη;» ή «ποια πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά για Αίγινα το Σάββατο το πρωί;» και να λάβουν αμέσως ένα ολοκληρωμένο δρομολόγιο.

Απευθείας κράτηση, χωρίς καθυστερήσεις: σε αντίθεση με τα τυπικά εργαλεία AI που παρέχουν μόνο στατικές πληροφορίες, η εφαρμογή του Ferryhopper προσφέρει απευθείας συνδέσμους (links) για την ολοκλήρωση της κράτησης.

Δρομολόγια πλοίων σε πραγματικό χρόνο: με ενημερωμένα δεδομένα για αναχωρήσεις προς εκατοντάδες προορισμούς, που επιτρέπουν στους χρήστες να συγκρίνουν άμεσα ωράρια και τιμές.

Τεχνολογία με επίκεντρο τον χρήστη: συνδυαζοντας τα αξιόπιστα δεδομένα του Ferryhopper με το ChatGPT, η αναζήτηση εισιτηρίων γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.

«Η χρήση Conversational AI είναι το επόμενο λογικό βήμα για να γίνει η κράτηση εισιτηρίων μια ακόμη πιο απλή διαδικασία. Με την παρουσία μας στο ChatGPT προσφέρουμε στους ταξιδιώτες έναν νέο, εύχρηστο τρόπο αναζήτησης και κράτησης εισιτηρίων. Στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε, ώστε το Ferryhopper να παραμείνει κορυφαία επιλογή για μια πιο εύκολη ταξιδιωτική εμπειρία, πάντα με επίκεντρο τον χρήστη, αλλά και ως τεχνολογική αναφορά στον χώρο της ακτοπλοΐας», δήλωσε ο Βασίλης Λαχανάς, CTO του Ferryhopper.

Ορόσημο για την ελληνική καινοτομία

Ως η πρώτη εγχώρια εταιρεία που αναπτύσσει μια αποκλειστική εφαρμογή ChatGPT, το Ferryhopper ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του travel tech που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφαρμογή του Ferryhopper είναι πλέον διαθέσιμη στο ChatGPT Apps Directory.