Χριστοδουλίδης: Οι «27» επιδιώκουν την ενίσχυση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής

«Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα για τα οποία οφείλουμε να έχουμε απάντηση», εξήγησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν και να δοκιμάσουν την ρήτρα περί αμοιβαίας συνδρομής της ευρωπαϊκής συνθήκης, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κύπρου που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει την προσήλωση των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη μετά τις παλινωδίες της πολιτικής Τραμπ και των διαρκών απειλών κατά των ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει σχέδιο δράσης «για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε όταν το κράτος μέλος επικαλείται το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης», δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου σήμερα το πρωί υποδεχόμενος τους ευρωπαίους ηγέτες που συνέρχονται σε άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των 27, που διατυπώνεται στο Άρθρο 42.7 προβλέπει ότι σε περίπτωση που μία χώρα της ΕΕ δεχθεί «ένοπλη επίθεση στο έδαφός της, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν παροχή βοήθειας και συνδρομής με κάθε δυνατό μέσον».

«Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα για τα οποία οφείλουμε να έχουμε απάντηση», εξήγησε ο πρόεδρος της Κύπρου.

«Ας φαντασθούμε ότι η Γαλλία επικαλείται το Άρθρο 42.7: ποιες θα είναι οι πρώτες χώρες που θα ανταποκριθούν στο αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης; Ποιες είναι οι ανάγκες της κυβέρνησης ή της χώρας που επικαλείται το Άρθρο 42.7;», αναρωτήθηκε. «Η ιδέα είναι η κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου που θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση επίκλησης του άρθρου αυτού από μία χώρα της ΕΕ», είπε.

Επίκληση του Άρθρο 42.7 έχει γίνει μία και μοναδική φορά, από την Γαλλία, κατά τις ισλαμιστικές επιθέσεις του 2015. Αλλά οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες που απορρέουν από την επίκλησή του παραμένουν αόριστες.

Η ΕΕ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μία άσκηση προσομοίωσης, ένα «war game», αρχικά το Μάιο σε επίπεδο πρεσβευτών των 27 στις Βρυξέλλες και μία δεύτερη, σε υπουργικό επίπεδο, δήλωσε στις 17 Απριλίου αξιωματούχος της ΕΕ.

Ανήσυχοι από τις απειλές Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας.

Παρέμβαση για αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή

Οι 27 επιδιώκουν επίσης μεγαλύτερη παρέμβαση για την αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, όπως τονίσθηκε σήμερα στην Κύπρο πριν από το γεύμα εργασίας με τους προέδρους του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Συρίας και τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας.

«Η Ευρώπη οφείλει να εντείνει την παρέμβασή της». Αυτό το γεύμα θα είναι «η ευκαιρία, μαζί με την Συρία, την Ιορδανία, μεταξύ άλλων, για να μπορέσουμε να συντονισθούμε. Δέχονται τις επιπτώσεις της κατάστασης στην περιοχή», δήλωσε από την Λευκωσία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι προς το συμφέρον όλων» να επιστρέψει η σταθερότητά «το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι έχει «όλον τον χρόνο του κόσμου» για να διαπραγματευθεί με το Ιράν, ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μία κλωστή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε επίσης στην αναγκαιότητα για σταθερότητα στο Λίβανο. Η Γαλλία είναι έτοιμη να οργανώσει διάσκεψη αρωγής προς τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις όταν θα το ζητήσει η Βηρυτός.

Η Ευρώπη πρέπει να κάνει «πολύ περισσότερα» στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος καλεί στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε συνομιλίες με τον Λίβανο για την συνομολόγηση συνολικής στρατηγικής συνεργασίας», είπε.

Και «οφείλουμε να ενισχύσουμε τον διάλογό μας με το συριακό καθεστώς. Όπως ξέρετε, κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ κατά του καθεστώτος» της Δαμασκού. «Πρέπει να βρούμε μία λύση, μία προσέγγιση κατά στάδια, για να τους βοηθήσουμε», πρόσθεσε.

Οι πρόεδροι του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιορδανίας Χουσέιν μπεν Αμπντάλα είναι προσκεκλημένοι στο σημερινό γεύμα εργασίας στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ