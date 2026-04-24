Ειδήσεις | Διεθνή

Χεζμπολάχ: «Ανούσια» μια κατάπαυση πυρός μπροστά στις ισραηλινές επιθέσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Αλί Φαγιάντ, δήλωσε ότι η οργάνωσή του έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε ισραηλινές επιθέσεις κατά λιβανικών στόχων.

Μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου είναι ανούσια υπό το φως των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα βουλευτής της Χεζμπολάχ, απαντώντας στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες.

Η δήλωση του βουλευτή Αλί Φαγιάντ είναι η πρώτη απάντηση από τη φιλοϊρανική οργάνωση στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φαγιάντ δήλωσε ότι η οργάνωσή του έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε ισραηλινές επιθέσεις κατά λιβανικών στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ και η «απειλή» Τσίπρα

Τριπλή επιστροφή ενοικίου για 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές - Προ των πυλών η νέα ρύθμιση

Εργασία από το σπίτι: Οκτώ δουλειές με πολλά χρήματα χωρίς προϋπηρεσία

tags:
Χεζμπολάχ
Ισραήλ
Λίβανος
Εκεχειρία
gazzetta
gazzetta reader insider insider