Χεζμπολάχ: «Ανούσια» μια κατάπαυση πυρός μπροστά στις ισραηλινές επιθέσεις

Μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου είναι ανούσια υπό το φως των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών» του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα βουλευτής της Χεζμπολάχ, απαντώντας στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες.

Η δήλωση του βουλευτή Αλί Φαγιάντ είναι η πρώτη απάντηση από τη φιλοϊρανική οργάνωση στην παράταση της εκεχειρίας κατά τρεις εβδομάδες που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Φαγιάντ δήλωσε ότι η οργάνωσή του έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε ισραηλινές επιθέσεις κατά λιβανικών στόχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ