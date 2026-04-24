Λεκκός (Πειραιώς): Η επίπτωση της κρίσης στη Μ. Ανατολή θα είναι βραχυχρόνια

H ελληνική οικονομία μπαίνει σε αυτή την κρίση με μια πολύ θετική οικονομική δυναμική και πολύ ισχυρή δημοσιονομική θέση. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, εφόσον η κρίση ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, σημαίνουν ότι η επίπτωση της κρίσης θα είναι βραχυχρόνια με το ρυθμό ανάπτυξης να υποχωρεί οριακά κοντά στο 1,5% αλλά με τον πληθωρισμό να αυξάνεται προς τα επίπεδα του 5%, εκτίμησε ο Ηλίας Λεκκός, Chief Economist της Πειραιώς.

Σε συζήτηση με θέμα Unlocking Investments for the Next Growth Cycle που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Delphi Forum, ο κ. Λεκκός σημείωσε ότι η επίπτωση της κρίσης δεν θα είναι ομοιόμορφη στην παγκόσμια οικονομία.

Το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί ανάλογα με το εάν η κρίση θα αποδειχθεί μια κρίση «τιμών ενέργειας» ή μια κρίση «διαθεσιμότητας ενέργειας». Όσον αφορά στην οικονομία των ΗΠΑ, η κρίση αυτή θα είναι σχεδόν σίγουρα μια κρίση τιμών ενέργειας, με περιορισμένη επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό.

Για τις οικονομίες της νοτιοανατολικής Ασίας, είναι πολύ πιο πιθανό η κρίση αυτή να αποδειχθεί μια κρίση διαθεσιμότητας ενέργειας, με πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας όσο και στα επίπεδα του πληθωρισμού.

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή οικονομία, ο κ. Λεκκός εκτίμησε ότι αυτή τη στιγμή η κρίση φαίνεται να περιορίζεται σε μια κρίση τιμών ενέργειας και για το λόγο αυτό περιμένουμε μόνο μια ήπια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης και ρυθμούς πληθωρισμού μεταξύ 4 και 5%.