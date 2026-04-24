Χαντζηνικολάου (Πειραιώς): Nα καταστήσουμε την Ελλάδα επενδυτικό προορισμό όπου θα εισρέει κεφάλαιο

Oι τράπεζες διαθέτουν τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη γνώση και τη θέληση για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας και το πράττουν αλλά η διεύρυνση της πιστωτικής επέκτασης συνδέεται με την τόνωση της ζήτησης που προϋποθέτει αύξηση των επενδύσεων.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου στο Delphi Forum και σε συζήτηση με θέμα The Return of the Greek Economy: Restoring Trust and Reliability. Επισήμανε δε, ότι οι περισσότερες επενδύσεις θα φέρουν περισσότερη τραπεζική χρηματοδότηση και τόνωση του ρυθμού ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι κρίσιμη είναι η περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Χαντζηνικολάου σημείωσε ότι το τραπεζικό σύστημα ίσως βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη δυνατή θέση για να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Για να διατηρηθεί η ανάπτυξη όμως χρειάζονται επενδύσεις, τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί ακόμη να κλείσει το επενδυτικό κενό που δημιούργησε η κρίση. «Οι επενδύσεις είναι ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε περαιτέρω τον ρυθμό ανάπτυξής μας, να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και, τελικά, αυτό μεταφράζεται σε αύξηση των αποδοχών για τους εργαζόμενους και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη», είπε.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η χώρα να ενισχύσει τη θέση της ως επενδυτικός προορισμός για τα διεθνή κεφάλαια που αναζητούν υψηλότερη απόδοση και ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Και ενώ στην πλευρά των αποδόσεων υπάρχουν ευκαιρίες, όσο αφορά το ρίσκο, αυτό προκύπτει από τη γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια για την υλοποίηση των επενδύσεων, επισήμανε ο Πρόεδρος της Πειραιώς.

«Στο πλαίσιο κινδύνου‑απόδοσης, αυτοί είναι οι τύποι κινδύνων που δεν έχουμε ακόμη εξομαλύνει επαρκώς στην Ελλάδα, ώστε να την καταστήσουμε πραγματικά έναν επενδυτικό προορισμό όπου θα εισρέει κεφάλαιο», είπε χαρακτηριστικά και εκτίμησε ότι αν το επενδυτικό κεφάλαιο εισρεύσει, θα χρηματοδοτηθεί οπωσδήποτε από το τραπεζικό σύστημα με τη μορφή δανεισμού ή άλλων μορφών.

Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε στην ανάγκη, μεταξύ άλλων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να γίνεται αποδοτικότερη επεξεργασία σε ο,τιδήποτε προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις ώστε να επιτευχθεί καλύτερη λογοδοσία και υπευθυνότητα σε αντίθεση με τη διάχυση των αποφάσεων που οδηγεί σε αποφυγή της ευθύνης.

Ο Πρόεδρος της Πειραιώς αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια να επενδύονται και να βελτιστοποιείται η χρήση τους. Για παράδειγμα, τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινής Πολιτικής για την περίοδο 2024‑2027, θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, νέες, σύγχρονες τεχνικές, θερμοκήπια, για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ζωής, πρώτα απ’ όλα, του αγροτικού παραγωγού, αλλά και της παραγωγικότητας καθώς και της δυνατότητας της ελληνικής παραγωγής να εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.