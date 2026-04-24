Παντελιάδης: Ο καταναλωτής είναι ανήσυχος αλλά δεν έχει πανικοβληθεί λόγω Μέσης Ανατολής

Πεπεισμένος για την ψύχραιμη μέχρι στιγμής συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή, παρά την αβεβαιότητα που γεννά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«Μέχρι τώρα ο καταναλωτής έχει επηρεαστεί πολύ λιγότερο από ότι νομίζουμε. Ανησυχεί αλλά δεν έχει κάνει δραματικές αλλαγές. Το καλάθι του νοικοκυριού περισσότερο επηρεάζεται από ένα νέο trend στο ΤikΤok παρά από ότι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο κ. Παντελιάδης το πρωί της Παρασκευής από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Υπάρχει φόβος και ανησυχία για τη Μέση Ανατολή. Αυτό οδηγεί σε μια συγκράτηση αλλά όχι σε ριζική αλλαγή. Ο κόσμος τηρεί στάση αναμονής, είναι ανήσυχος αλλά δεν έχει πανικοβληθεί», εξήγησε χαρακτηριστικά.

«Η καταναλωτική συμπεριφορά εξελίσσεται»

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει εάν οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν επιφέρει μόνιμες αλλαγές στη συμπεριφορά του καταναλωτή, ο κ. Παντελιάδης ήταν σαφής. «Υπάρχουν αλλαγές, εξελίσσεται η καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν αποδίδονται στις αλλεπάλληλες κρίσεις», τόνισε και έφερε ως παραδείγματα τη στροφή των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή, καθώς την τάση του καταναλωτικού κοινού προς την ευκολία (convenience).

«Δεν υπάρχει ένας πελάτης, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των καταναλωτών. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τους καταναλωτές, είναι πλέον πιο ψαγμένοι», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Στα 100 ευρώ που πληρώνουμε στα σούπερ μάρκετ, τα 1,2 ευρώ καταλήγουν σε κερδοφορία»

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, ο κ. Παντελιάδης για το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δράσουν σήμερα τα σούπερ μάρκετ ανέφερε: «Στην αληθινή ζωή τα σούπερ μάρκετ πληρώνουν τη νύφη. Εμείς ως κλάδος τα τελευταία 4,5 χρόνια τα έχουμε περάσει σε καθεστώς περιορισμών. Στα 100 ευρώ που πληρώνει κανείς στο σούπερ μάρκετ, μόλις τα 1,2 ευρώ καταλήγουν σε κερδοφορία της κάθε αλυσίδας. Εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε τίποτα στον καταναλωτή από τις αυξήσεις ενέργειας, ενοικίων, μισθοδοσίας κ.α. Εμείς προσπαθούμε να δρούμε σε ένα περιοριστικό περιβάλλον, το οποίο τελικά επιβαρύνει τον ίδιο τον καταναλωτή. Δεν μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε προϊόντα που θέλει».

Ο κ. Παντελιάδης χαρακτήρισε δύσκαμπτο και πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον στον κλάδο της λιανικής σήμερα στη χώρα μας, γεγονός που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. «Κάνουμε επενδύσεις, έχουμε σύγχρονα και καλά καταστήματα, δανειζόμαστε αλλά γινόμαστε ανταγωνιστικοί», πρόσθεσε για να τονίσει εμφατικά «δείτε πόσες ξένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν παλαιότερα στην Ελλάδα και πόσες έμειναν τώρα. Έφυγαν λόγω του ανταγωνισμού». «Εμείς στον κλάδο αγοράζουμε ακίνητα. Σήμερα σχεδιάζουμε τα καταστήματα που θα ανοίξουν στα επόμενα πέντε χρόνια. Για να προχωρήσει στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών είναι κάτι που το προγραμματίζεις 3-6 χρόνια πριν», εξήγησε.

«Το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να σχετίζεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή», τόνισε στη συνέχεια, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «η τρέχουσα κρίση θα ξεπεραστεί με μικρά απόνερα»».

«Η ελληνική οικονομία πάει καλά, αλλά μπορεί να πάει και καλύτερα»

Αναφερόμενος τέλος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας σήμερα ο κ. Παντελιάδης αναγνώρισε ότι «πάει καλά συγκρινόμενη με την Ευρώπη αλλά μπορεί να πάει και καλύτερα». Πώς θα γίνει αυτό; «Χρειάζονται επενδύσεις, Μπορούμε να παρέμβουμε με τη φορολογία, μπορούμε να αξιοποιήσουμε ορθά τα πλεονάσματα. Απαιτείται ισορροπία στην ανάπτυξη και δη από πού μπορεί να προέλθει. Λέμε ναι στον τουρισμό αλλά απαιτείται και άλλοι κλάδοι να πάρουν μπροστά», κατέληξε.