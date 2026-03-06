Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Lidl Ελλάς: Επένδυση 4,4 εκατ. ευρώ για πλήρη εκσυγχρονισμό καταστήματος στο Ηράκλειο

Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε στην Κρήτη μία σημαντική επένδυση ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, στο κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών-Ηρακλείου.

Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε στην Κρήτη μία σημαντική επένδυση ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, στο κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών-Ηρακλείου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ανανεωμένο κατάστημα συνδυάζει την επέκταση των χώρων με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εξυπηρέτησης, προσφέροντας μία κορυφαία αγοραστική εμπειρία.

Το ανανεωμένο κατάστημα περιλαμβάνει:

- Αναβαθμισμένο Χώρο Πώλησης: Πλέον εκτείνεται σε 1.336 τ.μ., προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις καθημερινές αγορές.

- Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση: Διαθέτει συνολικά 11 ταμεία, εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά και τα 7 είναι self-checkout, εξασφαλίζοντας γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών.

- Υποδομές Στάθμευσης και Ηλεκτροκίνησης: Παρέχονται 115 θέσεις στάθμευσης, ενώ η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη.

- Σύγχρονες Καινοτομίες:

1. Πλήρης αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα.

2. Ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης.

«Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει συνεχώς σε υποδομές υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

