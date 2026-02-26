Νεμπής (ΟΤΕ): Επενδύσεις 600 εκατ. για το 2026 - Νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων

Τι ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής για την μερισματική πολιτική, τις επενδύσεις και την πορεία του 2025.

Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του 2025 και η αλλαγή φιλοσοφίας στη μερισματική πολιτική αποτέλεσαν τα βασικά μηνύματα της διοίκησης του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια του conference call για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 που πραγματοποιήθηκε προ ολίγου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της Cosmote Telekom, Κώστας Νεμπής, ο οργανισμός περνά σε ένα μοντέλο ανταμοιβής των μετόχων που θα βασίζεται όχι στις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αλλά στις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ενισχύοντας την αξία για τους μετόχους.

Η νέα πολιτική αμοιβών μετόχων συνδέεται άμεσα με τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flow - FCF), ενισχύοντας - όπως τόνισε η διοίκηση - τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των αποδόσεων. Παράλληλα μάλιστα ο Οργανισμός προχωρά και σε περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα η διοίκηση για το 2026 προτείνει η συνολική αμοιβή των μετόχων να ανέλθει σε 532 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του 2025 και σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, από 0,7216 ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 22% σε ετήσια βάση, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 355 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα υλοποιείται πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 177 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16%.

Ισχυρές επιδόσεις στην κινητή

Η αλλαγή πολιτικής έρχεται σε συνέχεια μιας χρονιάς που η διοίκηση χαρακτήρισε άκρως επιτυχημένη, με θετική δυναμική σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του ομίλου. Σύμφωνα με τα όσο ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, προ ολίγου, το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τον ΟΤΕ, με τα έσοδα να αυξάνουν στο τέταρτο τρίμηνο κατά 8,7%, και το προσαρμοσμένο EBITDA να ενισχύεται κατά 2,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή λειτουργική βελτίωση.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της κινητής τηλεφωνίας, όπου τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,2% στο τρίμηνο, συνοδευόμενα από προσθήκες-ρεκόρ 60 χιλιάδων συνδρομητών συμβολαίου χάρη και στην ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων και την ενίσχυση της διείσδυσης 5G συσκευών. Χαρακτηριστικό την δυναμικής η οποία όπως εκτιμά η διοίκηση θα συνεχιστεί, είναι ότι αυξάνει σταθερά το ποσοστό των συνδρομητών που περνούν από την καρτοκινητή σε συνδέσεις συμβολαίου αλλά και αυτών που μετακινούνται σε συμβόλαια unlimited.

Στην κινητή τηλεφωνία άλλωστε ο ΟΤΕ διατηρεί - σύμφωνα με τη διοίκηση - διαρθρωτικό πλεονέκτημα, έχοντας αναπτύξει πριν από τον ανταγωνισμό το δίκτυο 5G Standalone.

Επενδύσεων συνέχεια στις οπτικές

Σε θετική τροχιά το περασμένο έτος παρέμεινε ωστόσο και η σταθερή τηλεφωνία χάρη στις οπτικές ίνες. Οι συνδρομητές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) ανήλθαν σε 567 χιλιάδες, καταγράφοντας ρεκόρ νέων συνδέσεων (+58 χιλ.) μέσα στο τρίμηνο, ένδειξη της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλές ταχύτητες σύνδεσης.

Το 2025 συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς και οι επενδύσεις του Οργανισμού σε υποδομές FTTH, με το δίκτυο να καλύπτει σήμερα τα 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η διείσδυση των υπηρεσιών ανήλθε στο 34%, με τον στρατηγικό στόχο να παραμένει η κάλυψη 3,5 εκατ. γραμμών έως το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο οι επενδύσεις του ΟΤΕ θα συνεχιστούν και το τρέχον έτος εκτιμάται ότι θα φτάσουν έως και τα 600 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση για την συνέχεια στην σταθερή αναμένεται να δώσει και το UFBB, καθώς η σταδιακή ενεργοποίησή του, εκτιμάται ότι θα διευρύνει περαιτέρω τη πελατειακή βάση του Οργανισμού.

Τηλεόραση και ICT

Ιδιαίτερα μνεία έκανε η διοίκηση και για την επίδοση του ΟΤΕ στην συνδρομητική τηλεόραση, η οποία κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη, επωφελούμενη τόσο από την συμφωνία αθλητικού περιεχομένου με την Nova καθώς και από τη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων που κατέστησαν το προϊόν πιο προσιτό στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέραν τα στελέχη του ΟΤΕ, ο όμιλος ενισχύει παράλληλα τη δραστηριότητά του σε έργα ICT και ψηφιακών λύσεων εκτός Ελλάδας, επιδιώκοντας να καλύψει το επενδυτικό κενό που θα φέρει η σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από του χρόνου.

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό, ερωτηθείς ο κ. Νεμπής επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής η παρουσία της ΔΕΗ FiberGrid εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, οι δραστηριότητες της είναι περιορισμένες συγκριτικά με το δίκτυο του ΟΤΕ και δεν έχει διαπιστωθεί επίπτωση στα μερίδια. Τόνισε, δε πως ο ΟΤΕ διαθέτει το καλύτερο δίκτυο FTTH στη χώρα αλλά και ένα ευρύ πακέτο συνδυαστικών υπηρεσιών που μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση του στην αγορά