Δανία: Βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου προκήρυξε η Φρεντέρικσεν

Οι εκλογές της 24ης Μαρτίου θα δείξουν αν οι Δανοί ψηφοφόροι θα ανταμείψουν το διεθνές ηγετικό προφίλ της Φρεντέρικσεν και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας.

Τελευταία ενημέρωση 15:01

Η Δανία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές στις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, επιδιώκοντας να κεφαλοποιήσει την ενισχυμένη δημοτικότητά της που απέσπασε από την ανυποχώρηση στάση που επέδειξε απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Η Φρεντέρικσεν πέρασε τους τελευταίους μήνες συσπειρώνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά του ανανεωμένου ενδιαφέροντος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του στρατηγικής σημασίας νησιού της Αρκτικής, που αποτελεί αυτόνομο έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτή της η κινητοποίηση τόνωσε τη δημοτικότητά της, μετά τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώσης για το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και τα προβλήματα στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Η κρίση της Γροιλανδίας έχει αναβαθμίσει περαιτέρω το προφίλ της Φρεντέρικσεν στη διεθνή σκηνή, όπου κέρδισε την προσοχή για την ταχεία αντίδρασή της στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covdi-19 στη Δανία και για την οικοδόμηση ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Οι εκλογές της 24ης Μαρτίου θα δείξουν αν οι Δανοί ψηφοφόροι θα ανταμείψουν το διεθνές ηγετικό προφίλ της Φρεντέρικσεν και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας ή θα τιμωρήσουν την κυβέρνησή της για έλλειψη προσοχής, όπου λένε επικριτές, στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.

Η υφιστάμενη κυβέρνηση είναι ένας ασυνήθιστος διακομματικός συνασπισμός των Σοσιαλδημοκρατών της Φρέντρικσεν, του κεντροδεξιού Φιλελεύθερου Κόμματος με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Τρέλς Τρολς Λουντ Πούλσεν, και των Μετριοπαθών, με επικεφαλής τον Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τον υπουργό Εξωτερικών που έχει υπηρετήσει δύο φορές πρωθυπουργός.

Συγκροτημένη το 2022 ως κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, ο συνασπισμός κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, καθώς τα κόμματα ανατοποθετούνται σε πιο παραδοσιακές γραμμές αριστεράς-δεξιάς.

Οι Σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν μια σημαντική ήττα στις δημοτικές εκλογές του 2025, χάνοντας τη δημαρχία της Κοπεγχάγης για πρώτη φορά μετά από 87 χρόνια.

Ενώ η υποστήριξη του κόμματος έπεσε στο 17% στις δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου, έκτοτε έχει ανακάμψει στο 22% καθώς τα ποσοστά αποδοχής της Φρεντέρικσεν ενισχύθηκαν από τον χειρισμό της διαμάχης για τη Γροιλανδία. Στις βουλευτικές εκλογές του 2022, το κόμμα κέρδισε το 28% των ψήφων.

Η απόφαση της κυβέρνησης το 2023 να καταργήσει την αργία της Μεγάλης Ημέρας Προσευχής για τη χρηματοδότηση υψηλότερων αμυντικών δαπανών αποδείχθηκε αντιδημοφιλής απόφαση, παρά την ευρεία δημόσια υποστήριξη για στρατιωτικές επενδύσεις.

Ορισμένοι οικονομολόγοι λένε ότι η κατάργηση της αργίας ήταν περιττή, δεδομένης της πρόσφατης ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, παραδοσιακός σύμμαχος των Σοσιαλδημοκρατών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, έχει δεσμευτεί να επαναφέρει την αργία αν εκλεγεί, μια πρόταση που οι Σοσιαλδημοκράτες δεν έχουν αποκλείσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ