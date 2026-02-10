6 οικογενειακοί προορισμοί για την Καθαρά Δευτέρα κοντά στην Αθήνα

Οικογενειακοί προορισμοί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα.

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι προ των πυλών και ετοιμάζεστε για εκδρομή με τα παιδιά. Ακόμα κι αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια απόδραση της τελευταίας στιγμής, είτε στο βουνό είτε δίπλα στη θάλασσα. Μάλιστα, κάποιοι προορισμοί είναι τόσο κοντά στην Αθήνα που μπορείτε να κάνετε μια μονοήμερη εκδρομή μόνο για τα Κούλουμα.

Παύλιανη

Το κόσμημα της Φθιώτιδας, η δημοφιλής Παύλιανη, είναι ένας προορισμός για όλη την οικογένεια μόλις περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα. Χτισμένη στις καταπράσινες πλαγιές της Οίτης πλάι στα νερά των πηγών του Ασωπού ποταμού, προσφέρει μια χαλαρωτική εμπειρία μέσα στην καταπράσινη φύση. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί αγαπημένη εκδρομή για οικογένειες και ζευγάρια από όλη την Ελλάδα λόγω του καλού φαγητού και των δραστηριοτήτων στο χωριό.