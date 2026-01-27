Revolut: Αύξηση 25% στην ελληνική επενδυτική βάση - Μέσος όρος ηλικίας τα 34 έτη

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Nvidia ως η δημοφιλέστερη επιλογή αγοράς, ενώ η Tesla ηγήθηκε στις πωλήσεις/ρευστοποιήσεις.

Νέα δεδομένα για τις επενδυτικές τάσεις των Ελλήνων το 2025 παρουσίασε σήμερα η Revolut, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών στις αγορές, καθώς και μια σαφή στροφή προς αυτοματοποιημένες και εύχρηστες λύσεις.

Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από το έντονο ενδιαφέρον για πιο εξελιγμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ενώ με το βλέμμα στο 2026, οι Έλληνες εμφανίζονται αποφασισμένοι να δώσουν προτεραιότητα στη δημοσιονομική πειθαρχία, την εκπαίδευση και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Το επενδυτικό προφίλ των Ελλήνων το 2025

Σύμφωνα με τα εσωτερικά στοιχεία της Revolut, ο αριθμός των Ελλήνων χρηστών που αξιοποιούν την πλατφόρμα για επενδύσεις σημείωσε άνοδο άνω του 25% κατά το περασμένο έτος. Ο μέσος Έλληνας επενδυτής στη Revolut παραμένει ανάμεσα στους νεότερους ηλικιακά στην Ευρώπη, με μέσο όρο τα 34 έτη, ενώ η μέση αξία του χαρτοφυλακίου του διαμορφώθηκε περίπου στα 3.500 ευρώ.

Τα χαρτοφυλάκια των Ελλήνων χρηστών της Revolut παρουσίασαν υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, με σαφή προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές. Κατά μέσο όρο, το 19% των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε αμερικανικές μετοχές και το 18% σε ETF (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια). Η πλειονότητα των κεφαλαίων (57%) επενδύθηκε σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς μέσω της υπηρεσίας Ευέλικτα Κεφάλαια, ενώ τα ομόλογα αποτέλεσαν το 1% των συνολικών επενδύσεων.

Ο κλάδος της τεχνολογίας παρέμεινε στην κορυφή των προτιμήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η NVIDIA αναδείχθηκε ως η κορυφαία επιλογή αγοράς για τους Έλληνες και Ευρωπαίους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Στον αντίποδα, η Tesla σημείωσε τις περισσότερες ρευστοποιήσεις μεταξύ των αμερικανικών τίτλων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Rheinmetall βρέθηκε στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας, αντανακλώντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τον κλάδο της άμυνας. Τέλος, το Vanguard S&P 500 UCITS ETF διατήρησε τα πρωτεία στις προτιμήσεις των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας τη δημοτικότητα της χαμηλού κόστους έκθεσης στην αμερικανική αγορά.

Η άνοδος των αυτοματοποιημένων και τακτικών επενδύσεων

Το 2025 σηματοδότησε μια καθοριστική στροφή προς πιο εύχρηστες και αυτοματοποιημένες επενδυτικές λύσεις. Τον Ιανουάριο, η Revolut παρουσίασε τα επενδυτικά προγράμματα ETF χωρίς προμήθεια, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να προγραμματίζουν αυτόματες, επαναλαμβανόμενες επενδύσεις (π.χ. σε εβδομαδιαία βάση) ξεκινώντας από μόλις 1 ευρώ, σε πάνω από 300 ETF της ΕΕ. Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται χωρίς προμήθεια και δεν προσμετρώνται στο μηνιαίο όριο δωρεάν συναλλαγών του προγράμματος συνδρομής των χρηστών.

Στην Ελλάδα, η μέση επαναλαμβανόμενη επένδυση διαμορφώθηκε στα 66 ευρώ μηνιαίως. Τα πλέον δημοφιλή προγράμματα ήταν το Vanguard S&P 500 ETF, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν το 55% του συνόλου των συναλλαγών σε ETF για το 2025, και το Vanguard FTSE All-World ETF, το οποίο ακολούθησε με 4%.

Παράλληλα, καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις. Ο αριθμός των χρηστών της υπηρεσίας Robo-Advisor υπερδιπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, γεγονός που υπογραμμίζει την ενισχυμένη ζήτηση για μακροπρόθεσμη διαχείριση χαρτοφυλακίου χωρίς την ανάγκη ενεργού παρέμβασης.

Το επενδυτικό χάσμα μεταξύ των φύλων επιμένει

Τα στοιχεία αναδεικνύουν επίσης τη διατήρηση ενός σημαντικού χάσματος μεταξύ των φύλων στον επενδυτικό τομέα. Το 2025, τα συνολικά κεφάλαια που επένδυσαν οι άνδρες στην Ελλάδα ήταν πάνω από 6 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνα των γυναικών.

Η μέση αξία χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στα 6.800 ευρώ για τους άνδρες και στα 3.500 ευρώ για τις γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες επιδεικνύουν μεγαλύτερη δυναμική στην είσοδο στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς ο αριθμός των γυναικών επενδυτών αυξήθηκε κατά 13%, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των ανδρών (11%).

Τα εμπόδια στις επενδύσεις και οι προκλήσεις του 2026

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Dynata, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της Revolut, ρίχνει φως στους παράγοντες που αναχαιτίζουν την επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Το κυριότερο εμπόδιο για την είσοδο στις αγορές παραμένει η έλλειψη ρευστότητας (33%), ακολουθούμενη από την ανεπαρκή γνώση γύρω από τις επενδύσεις (21%) και τον φόβο απώλειας κεφαλαίου (19%). Η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων αναδείχθηκε ως το βασικό εμπόδιο τόσο για τις γυναίκες (34%) όσο και για τους άνδρες (32%).

Ατενίζοντας το 2026, το 43% των Ελλήνων εκφράζουν άγχος και αβεβαιότητα για την οικονομική τους κατάσταση. Παράλληλα, ωστόσο, το 32% των συμμετεχόντων υιοθετεί προληπτική στάση, προχωρώντας σε κινήσεις όπως η επένδυση, η αποταμίευση, η αναζήτηση νέας εργασίας ή η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Στην ερώτηση για το τι θα βελτίωνε ουσιαστικά την οικονομική τους ευημερία το 2026, οι ερωτηθέντες εστίασαν στη μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία για τον περιορισμό των περιττών δαπανών και την προσήλωση στους οικονομικούς τους στόχους. Τέλος, σχεδόν ένας στους τέσσερις αναγνώρισε την έλλειψη χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ως το κύριο πρόβλημα για την ορθή διαχείριση των χρημάτων του.

«Το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα παρουσιάζει σαφή σημάδια ωρίμανσης. Παρατηρούμε ολοένα και περισσότερους πολίτες να εισέρχονται στις αγορές από νεαρή ηλικία, να υιοθετούν συστηματικές επενδυτικές συνήθειες και να αξιοποιούν αυτοματοποιημένες λύσεις με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία περιουσίας. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα μας υπογραμμίζουν ότι η χρηματοοικονομική αυτοπεποίθηση και η εκπαίδευση θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για το 2026. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υπερβούν τις ανασφάλειές τους, να καλλιεργήσουν επενδυτική πειθαρχία και να έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία για την οικονομική τους εξέλιξη», δηλώνει ο Rolandas Juteika, Επικεφαλής του τμήματος Χρηματιστηριακών Συναλλαγών της Revolut (ΕΟΧ).