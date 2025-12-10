Πολιτική | Διεθνή

ΟΗΕ: H ιταλική κουζίνα αναγνωρίσθηκε ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας

Μέχρι τώρα, η αναγνώριση αυτή είχε δοθεί σε μεμονωμένα εδέσματα διαφόρων χωρών, αλλά όχι σε εθνική κουζίνα στο σύνολό της.

H αρμόδια διακυβερνητική επιτροπή της Unesco αναγνώρισε σήμερα την ιταλική κουζίνα ως άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα προωθήθηκε από τα ιταλικά υπουργεία Γεωργίας και Πολιτισμού, σε στενή συνεργασία με γαστρονομικούς οργανισμούς.

«Η ιταλική κουζίνα είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικογενειακών, τοπικών, κοινωνικών παραδόσεων, χωρίς κάποια ιεραρχία που να προβλέπει λιγότερο και περισσότερο σημαντικά εδέσματα», τόνισαν οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

