Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι πρέπει να δηλώσουν το «διαζύγιο» στην ΑΑΔΕ

Ποιος πρέπει να υποβάλει αίτημα για υποβολή χωριστής φορο-δήλωσης. Οι παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι.

Εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η ΑΑΔΕ την πλατφόρμα για να δηλώσουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι ότι θέλουν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση.

Το «φορολογικό διαζύγιο» είναι πλέον μόνιμο. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται κάθε χρόνο την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή δήλωση. Επομένως, όσοι φορολογούμενοι επέλεξαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, αν αυτή η επιθυμία τους εξακολουθεί να ισχύει και υφίσταται η έγγαμη σχέση, δεν απαιτείται να εισέλθουν στη σχετική εφαρμογή, εκτός αν επιθυμούν να ανακαλέσουν αυτή την επιλογή τους.

Σε περίπτωση ανάκλησης, και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης, πρέπει να γνωστοποιηθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Η γνωστοποίηση και η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποιήσει το αίτημα υποβολής χωριστής δήλωσης τότε υποχρεωτικά το ζευγάρι υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήματος χωριστής φορολογικής δήλωσης συζύγων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2026.

Οι παγίδες

Πριν το «φορολογικό διαζύγιο» οι σύζυγοι θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: