Βρετανία: Aποδεσμεύει 200 εκατ. λίρες για να προετοιμάσει τις ΕΔ της για το ενδεχόμενο ανάπτυξής τους στην Ουκρανία

Θα συμμετέχουν σε πολυεθνική δύναμη, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία.

Η Βρετανία θα αποδεσμεύσει 200 εκατ. λίρες (230 εκατ. ευρώ) για να προετοιμάσει τις ένοπλες δυνάμεις της για το ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξής τους στην Ουκρανία στο πλαίσιο πολυεθνικής δύναμης, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας.

Τα χρήματα αυτά, που θα αντληθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026, θα επιτρέψουν «την προμήθεια νέων οχημάτων, συστημάτων επικοινωνιών και δυνατοτήτων προστασίας έναντι drones, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα βρετανικά στρατεύματα θα είναι έτοιμα για ανάπτυξη», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Παράλληλα, η παραγωγή των drones ανάσχεσης Octopus θα ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στη Βρετανία «με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», σημείωσε το βρετανικό υπουργείο.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι βρέθηκε χθες Παρασκευή στο Κίεβο, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται στη δήλωση προθέσεων που υπέγραψαν την Τρίτη η Βρετανία και η Γαλλία, με την οποία οι δύο χώρες δήλωσαν έτοιμες να αναπτύξουν στρατιώτες για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκε να αποσαφηνίσει «το συντομότερο δυνατό» το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής και διαβεβαίωσε ότι το κοινοβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για οποιαδήποτε αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Το σχέδιο αυτό απορρίπτει κατηγορηματικά η Ρωσία. Την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα αποτελούσε για τη Μόσχα «νόμιμο στόχο».

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη βούλησή της να διατηρήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, μετά την εμφάνιση δημοσιευμάτων που έκαναν λόγο για έλλειμμα 28 δισ. λιρών (32 δισ. ευρώ) στον αμυντικό προϋπολογισμό.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως «οι απαιτήσεις στον τομέα της άμυνας αυξάνονται καθώς κλιμακώνεται η ρωσική επιθετικότητα».

Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει «τη μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από τον Ψυχρό Πόλεμο, συνολικού ύψους 270 δισ. λιρών (311 δισ. ευρώ) για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο».

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ της έως το 2035, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει το ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ