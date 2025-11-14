Ράλι έως και 33% βλέπει η UBS για τις ελληνικές τράπεζες

«Διατηρούμε τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθεμία εκ των οποίων προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο έκθεσης στην ιστορία ανάκαμψης της Ελλάδας», αναφέρει η UBS. Αυξημένες τιμές στόχοι. Βλέπει ράλι έως 33% με καταλύτη και τα αποτελέσματα τετάρτου τριμήνου.

Ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ήταν τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου των ελληνικών τραπεζών, όπως αναφέρει η UBS. Συνεπώς προχωρά σε ήπιες αναθεωρήσεις για το 2025, αλλά με ορισμένες αναβαθμίσεις στα κέρδη μεσοπρόθεσμα, καθώς συνεχίζει να ενσωματώνει τις διάφορες εξαγορές και τον αντίκτυπο της υψηλότερης του αναμενόμενου πιστωτικής ανάπτυξης στα μεσοπρόθεσμα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).

Έτσι αυξάνει τις τιμές στόχους μειώνοντας περαιτέρω το κόστος ιδίων κεφαλαίων (COE, πλέον στο 12%-12,3%). Η τιμή στόχος για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 9,20 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,30, την Eurobank στα 4,20 ευρώ και την ΕΤΕ στα 15,40 ευρώ. Έτσι βλέπει νέο ράλι της τάξεως του 18% με 33%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, παρότι η επίσημη καθοδήγηση για τα payouts θα αναθεωρηθεί στο δ’ τρίμηνο, έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους. Η αύξηση αυτή σταθμίζεται απέναντι στα σχέδια εξαγορών, καθώς ενσωματώνουν τη μεγάλη εξαγορά της Eurolife από την Eurobank, καθώς και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Οι τράπεζες συνεχίζουν επίσης να βελτιώνουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις, με την Eurobank να ανακοινώνει σημαντική νέα έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το σύνολο στα 1,1 δισ. ευρώ μειώνοντας έτσι τον εσωτερικό στόχο CET1 στο 13%. Η ΕΤΕ είναι η τελευταία που εξακολουθεί να διαθέτει αυτό το «εργαλείο», το οποίο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σημαντική ήδη πλεονάζουσα κεφαλαιακή της θέση.

Παραμένει «ταύρος» η UBS...

«Παρότι οι μετοχές έχουν αποδώσει καλά φέτος, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount στο εκτιμώμενο PE του 2027, περίπου 18% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες — στο 7,2x έναντι 8,8x για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων (valuation tracker). Διατηρούμε τη σύσταση buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθεμία εκ των οποίων προσφέρουν έναν διαφορετικό τρόπο έκθεσης στην ιστορία ανάκαμψης της Ελλάδας».

Οι κορυφαίες επιλογές της UBS παραμένουν η Πειραιώς (μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, με «pure play» έκθεση στην Ελλάδα) και η Eurobank (ελκυστικό story σε επίπεδο εξαγορών, με περιθώρια περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας). Ο επόμενος καταλύτης θα είναι τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του επόμενου έτους, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν νέα — πιθανώς αναβαθμισμένα — επιχειρηματικά πλάνα.