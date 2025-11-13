Συνεργασία Turkcell - Google για την ανάπτυξη του πρώτου hyperscale data center στην Τουρκία

Η Turkcell, ο κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας, ανακοίνωσε μια σημαντική στρατηγική συνεργασία με την Google. για την ανάπτυξη του πρώτου hyperscale data center στο τουρκικό έδαφος.

Η Turkcell, ο κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας, ανακοίνωσε μια σημαντική στρατηγική συνεργασία με την Google. για την ανάπτυξη του πρώτου hyperscale data center στο τουρκικό έδαφος, το οποίο θα τροφοδοτεί τα πάντα, από πλατφόρμες υπολογισμού τεχνητής νοημοσύνης και streaming έως διαδικτυακή αποθήκευση και υπηρεσίες cloud.

Η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Turkcell και Google Cloud, προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας περιφερειακής «cloud region» έως το 2029, δημιουργώντας ψηφιακή υποδομή παγκόσμιας κλάσης στη χώρα. Αυτή η συνεργασία ορόσημο ανοίγει το δρόμο για μια πολυετή επένδυση που ενισχύει τις επιχειρήσεις κέντρων δεδομένων και cloud της Turkcell - επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών στην Τουρκία και σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ παράλληλα ξεκλειδώνει νέες ευκαιρίες για καινοτομία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η νέα ”cloud region" θα παρέχει τις υπηρεσίες υψηλής απόδοσης του Google Cloud, φέρνοντας προηγμένες δυνατότητες σε αναλύσεις δεδομένων, κυβερνοασφάλεια και ψηφιακές επιχειρηματικές λύσεις πιο κοντά στους τοπικούς οργανισμούς, ενισχύοντας το ψηφιακό οικοσύστημα της Τουρκίας.

Η επένδυση θα είναι ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων ως το 2032 και αναμένεται να υπερδιπλασιάσει τη χωρητικότητα των data centers της Turkcell και να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδά της, καθιστώντας την Τουρκία έναν ανερχόμενο κόμβο cloud τεχνολογιών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Εκτός από τη συνεργασία για την παροχή της ”cloud region", η Turkcell θα αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του Google Cloud για να βελτιώσει τις δικές της λειτουργίες. Επιπλέον, η Turkcell θα ενεργήσει επίσης ως αξιόπιστος συνεργάτης για τη μεταπώληση λύσεων Google Cloud σε επιχειρήσεις σε όλη την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της παγκόσμιας ερευνητικής εταιρείας IDC, η αγορά υπηρεσιών δημόσιου cloud της Τουρκίας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής επέκτασης — προβλέπεται να αυξηθεί από 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, σηματοδοτώντας έναν ισχυρό Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης (CAGR) 20%.