Metlen: Συνεργασία με την Power Factors για ψηφιακή διαχείριση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Σε συνεργασία με την Power Factors, κορυφαία εταιρεία λογισμικού για την ολιστική διαχείριση αιολικών, φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, προχώρησε η Metlen, στο πλαίσιο της συνεχούς ψηφιακής εξέλιξης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών της.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η συνεργασία αυτή αφορά στην υλοποίηση της πλατφόρμας Unity Asset Performance Management (APM), μιας προηγμένης, ολοκληρωμένης λύσης που θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση και ενοποίηση όλων των βασικών διαδικασιών παρακολούθησης, συμμόρφωσης και αξιοποίησης των έργων ΑΠΕ της Metlen παγκοσμίως.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Metlen, δίνοντας νέα ώθηση στη διεθνή της στρατηγική και θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη γενιά έξυπνων ενεργειακών λύσεων.

Με παρουσία σε πέντε ηπείρους και σε περισσότερες από 40 χώρες, η Metlen συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας παγκοσμίως. Με βασικό πυλώνα τη διεθνή ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, η εταιρεία ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμά της στις αγορές του εξωτερικού.

Μέσω του Renewables & Energy Transition Platform, η Metlen υλοποιεί και λειτουργεί έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο - σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική και Ωκεανία, με εμβληματικά έργα σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιταλία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η διεθνής της δραστηριότητα ενισχύει τη διαφοροποίηση, την κερδοφορία και την επιχειρησιακή της ευελιξία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Metlen νάμεσα στους κορυφαίους παρόχους λύσεων καθαρής ενέργειας.