Πωλήσεις σχεδόν 70 εκατ. για την Arla Foods Ελλάς - Πού ποντάρει για το μέλλον «η εταιρεία του Lurpak»

Οι στόχοι και τα επόμενα βήματα για την εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το δημοφιλές brand Lurpak.

Στη διατήρηση της κερδοφορίας της προσβλέπει για το 2025 η Arla Foods Ελλάς ΑΕΒΕΕ που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, πώληση και διανομή τυριού, βουτύρου, κρέμας γάλακτος και έτοιμων ροφημάτων και είναι γνωστή για μια σειρά από δημοφιλή brands, όπως το Lurpak.

Για τη διατήρηση δε της κερδοφορίας η εταιρεία δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να ενισχύει τις πωλήσεις στοχευμένα, κυρίως σε συγκεκριμένα προϊόντα και κανάλια πωλήσεων, στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, όπως αναφέρει στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, η Arla Foods Ελλάς εκτιμά πως το 2025 θα υπάρξουν περαιτέρω προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση της τιμής του γάλακτος τόσο στο τελευταίο τετράμηνο του 2024, όσο και στο πρώτο εξάμηνο του 2025, την οδήγησε «στην προσεκτική αύξηση τιμών καταναλωτή έτσι ώστε να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά, την ανταγωνιστικότητά της και τις πωλήσεις της».

«Το πλάνο δράσης μας επανεξετάζεται συνεχώς προκειμένου να ενεργοποιούμε περαιτέρω δράσεις και διατήρηση πωλήσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Τζίρος σχεδόν 70 εκατ. ευρώ το 2024

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 68,93 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 64,23 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα επίπεδα των 17,60 εκατ. ευρώ από 17,66 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,36 εκατ. ευρώ έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2023, κυρίως λόγω «της συγκράτησης των λοιπών εξόδων και της αύξησης των έκτακτων εσόδων», ενώ η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά κέρδη ύψους 1,02 εκατ. ευρώ έναντι 981,5 χιλ. ευρώ το 2023.

«Το αποτέλεσμα για τη χρήση χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό», παρά το γεγονός ότι η εταιρεία το 2024 «αντιμετώπισε απαιτητικό περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, εξισορροπώντας στρατηγικά τις τιμές των προϊόντων της, τον όγκο πωλήσεων και την ανταγωνιστικότητά της».

Για αυτό το λόγο αναφέρει πως εφάρμοσε προληπτικά μέτρα εξοικονόμησης κόστους και βελτιστοποίησης προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

«Όλες οι παραπάνω κινήσεις μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε την οικονομική μας σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητά μας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον», σημειώνεται επίσης στην οικονομική έκθεση.

Το ισχυρό χαρτοφυλάκιο με οδηγό το Lurpak

Σύμφωνα με τη διοίκηση, το Lurpak παραμένει ως το σημαντικότερο προϊόν της Arla Foods Ελλάς και συνεχίζει να αναπτύσσεται με δυναμικό ρυθμό, ενώ παράλληλα σημαντική παραμένει και η ανάπτυξη στις άλλες κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας (κατηγορία τυριών, καθώς και κατηγορία έτοιμων ροφημάτων).

Η εταιρεία θα συνεχίσει την επιτυχημένη προωθητική υποστήριξη για τα προϊόντα Lurpak, τα τυριά και τις κρέμες γάλακτος Arla, καθώς και για τα έτοιμα ροφήματα καφέ Starbucks και τη σειρά προϊόντων Arla Protein.

Τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Arla Foods AMBA.

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί εξαγωγές, ενώ στους περί τους 250 πελάτες της περιλαμβάνονται αλυσίδες λιανικής πώλησης καθώς και χονδρέμποροι.