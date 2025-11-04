Καφούνης: Εγκαινιάζουμε το «Δίκτυο ΕΣΕΕ» για την ενεργή στήριξη των επιχειρήσεων

Έναν νέο θεσμό διαλόγου και συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς σε όλη τη χώρα, το «Δίκτυο ΕΣΕΕ», ξεκινάει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στο Δίκτυο εντάσσονται πρωτοβουλίες και συνέργειες που ενισχύουν τον ρόλο του εμπορίου ως «μοχλού» βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο της συνομοσπονδίας, Σταύρο Καφούνη επισκέφθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το Δημαρχείο Κηφισιάς, όπου συμμετείχε σε ανοιχτή συνάντηση με τον δήμαρχο, Βασίλη Ξυπολυτά και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς, Αντώνη Βάρσο.

Εκ μέρους της ΕΣΕΕ συμμετείχαν επίσης ο γενικός διευθυντής, Αντώνης Μέγγουλης, η επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου, Βάλια Αρανίτου, καθώς και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών και Νήσων Αιγαίου, Παύλος Πολιτάκης.

Παρουσία επιχειρηματιών και μελών του δημοτικού συμβουλίου Κηφισιάς, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ενημέρωσε για την κύρια στόχευση του «Δικτύου», που είναι η έμπρακτη στήριξη του εμπορικού κόσμου και η συνεχής αλληλεπίδραση της Συνομοσπονδίας με τα μέλη της, μέσω της φυσικής παρουσίας της ηγεσίας και των στελεχών της σε στοχευμένες εκδηλώσεις που προάγουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και με την επιστημονική υποστήριξη των επιχειρήσεων από το στελεχιακό της δυναμικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Καφούνης ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ θα διενεργήσει δύο έρευνες για τις επιχειρήσεις και την καταναλωτική δραστηριότητα στην εμπορική αγορά της Κηφισιάς, οι οποίες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια σε κεντρική εκδήλωση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς, Αντώνης Βάρσος τόνισε την σημασία της αμέριστης συμπαράστασης που έχει επιδείξει ο πρόεδρος και η διοίκηση της ΕΣΕΕ σε όλα τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του συλλόγου και των επιχειρήσεων της Κηφισιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Το Δίκτυο είναι το "όχημα" που μεταφέρει σε όλη τη χώρα το μήνυμα της εξωστρέφειας και της ενεργού παρουσίας της ΕΣΕΕ δίπλα στα μέλη της. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη φωνή των τοπικών αγορών, να προωθήσουμε τη συνεργασία και να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες του ελληνικού εμπορίου. Παρεμβαίνουμε στοχευμένα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που προάγουν τον ουσιαστικό διάλογο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και με τις επιστημονικές έρευνες του Ινστιτούτου μας που παρέχουν τα δεδομένα για τη δρομολόγηση λύσεων στα προβλήματα του εμπορίου. Κάθε περιοχή, κάθε εμπορικός σύλλογος και κάθε ομοσπονδία έχει τις δικές της προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης. Είμαστε μαζί τους, με σχέδιο, για την επόμενη μέρα του ελληνικού εμπορίου».

Επόμενος σταθμός του Δικτύου της ΕΣΕΕ είναι η Λαμία, την ερχόμενη Κυριακή 9 Νοεμβρίου, όπου ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ θα συμμετάσχει στο 1ο Συνέδριο του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας και θα παρουσιαστεί η νέα έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την κατανάλωση στην τοπική αγορά.

Τέλος, όπως αναφέρεται, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΕΕ στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την ονοματοδοσία του «Μουσείου Παλαιών Επαγγελμάτων "Κ. Παπασπύρου"».

