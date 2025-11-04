ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού: Αύξηση τζίρου στα 16,5 εκατ. ευρώ το 2024

Σημαντικό ρόλο σε αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μπαλάνη έπαιξε το νέο υποκατάστημα του συνεταιρισμού στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, ο τζίρος που οποίου τον πρώτο χρόνο ήταν περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Σε 16,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων (ΑΣΕΠΟΠ) Βελβεντού για το 2024, αυξημένος κατά 3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού, Ευθύμης Μπαλάνης σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ενώ το 2025 ο κύκλος εργασιών θα είναι αυξημένος και θα ξεπεράσει τα 23 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μπαλάνη έπαιξε το νέο υποκατάστημα του συνεταιρισμού στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, ο τζίρος που οποίου τον πρώτο χρόνο ήταν περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, οι συνολικές ποσότητες που εστάλησαν σε αγορές των Βαλκανίων, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Μέσης Ανατολής, ανήλθαν σε 9,2 εκατομμύρια κιλά. Ο κύριος όγκος των εξαγωγών ήταν τα ροδάκινα, ενώ σημαντικές ήταν οι αποστολές νεκταρινιών, μήλων, ακτινιδίων αλλά και εσπεριδοειδών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μπαλάνης έχει ξεκινήσει ένας προγραμματισμός επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεταιρισμού.

Ήδη τρέχουν 3+1 προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα οποία αφορούν την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ύψους, 1.714.000 ευρώ, τα συστήματα αυτοματισμού υφιστάμενου συσκευαστηρίου, 1.294.000 ευρώ και τα ετήσια επιχειρησιακά προγράμματα 1.500.000 ευρώ.

Πάντως σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του συνεταιρισμού το κυριότερο αφορά την κατασκευή του νέου συσκευαστηρίου για τα ακτινίδια, προϋπολογισμού 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ επόμενος στόχος όπως είπε ο ίδιος, είναι να εισέλθει ο ΑΣΕΠΟΠ στην μεταποίηση, κάτι το οποίο θα εξεταστεί από την επόμενη χρονιά.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Fruitup»

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Fruitup", συνολικού προϋπολογισμού 1,745 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της κατανάλωσης των ευρωπαϊκών φρούτων -ροδάκινων, νεκταρινιών και μήλων- στις αγορές της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού συμμετέχει στο πρόγραμμα και αποσκοπεί στην προβολή φρούτων υψηλής ποιότητας, που παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του φορέα στην ελληνική αγορά και τη στήριξή του στην είσοδο και καθιέρωση στη γαλλική αγορά.

«Στόχος μας ήταν, πέρα από την Ελλάδα, να αναπτύξουμε εμπορική δραστηριότητα και στην αγορά της Γαλλίας, κυρίως στο ροδάκινο. Από τις εκθέσεις που συμμετέχουμε και από τις επαφές που είχαμε με Γάλλους συνεργάτες, είδαμε ότι υπήρξε μια έλλειψη στην αγορά της Γαλλίας σε λευκόσαρκα ροδάκινα» ανέφερε ο κ. Μπαλάνης υπογραμμίζοντας πως «Είμαστε στο ξεκίνημα, κάναμε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις προϊόντων κι ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί και με άλλα προϊόντα. Η αρχή έγινε με τα μήλα. Η πραγματική εικόνα θα φανεί από την επόμενη χρονιά».

Ο αγροτικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1917 και πλέον η παραγωγή και η εμπορία του ξεπερνάει τους 14.000 τόνους φρούτων, με 350 ενεργά μέλη και 6.500 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων. Κύρια ενασχόληση του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή και εμπορία ροδάκινων, νεκταρινιών και μήλων αλλά και ακτινιδίων, δαμάσκηνων, αχλαδιών nashi, κυδωνιών, βερίκοκων και κερασιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ