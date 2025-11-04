Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali

Η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Ευρωκλινικής από την Generali.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Στις 03 Νοεμβρίου 2025, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ’ αριθ. 892/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία» επί της εταιρείας «Γενική κλινική, Διαγνωστικό Θεραπευτικό Χειρουργικό Κέντρο - Ευρωκλινική Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών των ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας - διαγνωστικών κέντρων, όπου παρουσιάζονται κάθετες σχέσεις στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που μετέχουν στην συναλλαγή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.