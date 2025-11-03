Getty Images - Shutterstock: Στο μικροσκόπιο των βρετανικών αρχών η συγχώνευση των 3,7 δισ. δολαρίων

To deal θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χειρότερους εμπορικούς όρους και χαμηλότερη ποιότητα εικόνων για τους πελάτες.

Το σχέδιο της Getty Images να εξαγοράσει την ανταγωνίστρια Shutterstock θα βρεθεί στο μικροσκόπιο της εποπτικής αρχής της Βρετανίας, εν μέσω ανησυχιών ότι η συγχώνευση μέσα από την ένωση δυνάμεων θα μπορούσε να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority - CMA) επεσήμανε ότι η συμφωνία για τη δημιουργία μιας ενός κολοσσού με συνδυαστική αξία περίπου 3,7 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, χειρότερους εμπορικούς όρους και χαμηλότερη ποιότητα εικόνων για τους πελάτες.

Μάλιστα, τα διορθωτικά μέτρα που προσέφεραν οι εταιρείες δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τη δεύτερη φάση της έρευνας της αρμόδιας βρετανικής αρχής, η οποία θα λάβει την τελική της απόφαση για το deal έως τις 19 Απριλίου.

Η Getty Images σκοπεύει να καταβάλει 331 εκατ. δολάρια σε μετρητά και 319,4 εκατ. δικούς της τίτλους, με τους μετόχους της να κατέχουν το 54,7% της νέας εταιρείας ενώ η συμφωνία βρίσκεται επίσης υπό έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.