CrediaBank: Νέα Γενική Διευθύντρια Θυγατρικών Εξωτερικού και Διοικητικής Αποτελεσματικότητας

Chief International Officer and Chief of Staff στην CrediaBank η κα Μαρία Γκράβα.

Την τοποθέτηση της Μαρίας Γκράβα ως Γενικής Διευθύντριας Θυγατρικών Εξωτερικού και Διοικητικής Αποτελεσματικότητας – Chief International Officer and Chief of Staff με ισχύ από τις 3/11/2025 ανακοίνωσε η CrediaBank. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η κ. Γκράβα θα αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Τράπεζας και θα συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και σε άλλες Επιτροπές της Τράπεζας.

Ως Chief International Officer and Chief of Staff, η κ. Γκράβα θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική στρατηγική και την εποπτεία των θυγατρικών του εξωτερικού σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, θα υποστηρίζει τη Διευθύνουσα Σύμβουλο σε στρατηγικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και θα παρέχει υποστήριξη στα στελέχη σχετικά με τη λήψη αποφάσεων καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση στρατηγικών έργων της Τράπεζας.

Θα αναθεωρεί, σχεδιάζει και εκτελεί βελτιώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της οργάνωσης και θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος αναφορικά με την εταιρική κουλτούρα και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα έχει και τον συντονισμό εργασιών των Διευθύνσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο Ομίλου, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και την ευθυγράμμιση με το πλαίσιο αποδοχής κινδύνου και τις εποπτικές απαιτήσεις.

Βιογραφικό

Η κ. Μαρία Γκράβα είναι ανώτατο στέλεχος με πολυετή διεθνή τραπεζική πορεία. Έχοντας ανελιχθεί μέσα από την ιεραρχία της HSBC, ανέλαβε πρόσφατα τη θέση της Chief of Staff στον τομέα της Εμπορικής Τραπεζικής, για τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, με έδρα τη Σιγκαπούρη, όπου και ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών σε διάφορες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της 30ετούς καριέρας της, έχει αποκτήσει εξειδικευμένη τραπεζική εμπειρία στη στρατηγική διοίκηση, στη λιανική και εμπορική τραπεζική, στη διαχείριση κινδύνων και τον μετασχηματισμό οργανισμών και έχει συνεργαστεί με εποπτικές αρχές σε διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα. Έχει ηγηθεί και υλοποιήσει προγράμματα μετασχηματισμού, τόσο επιχειρηματικής ανάπτυξης όσο και λειτουργικής αποτελεσματικότητας, έχει διακριθεί για τη δημιουργία ομάδων καινοτομίας και αποτελεσματικής διακυβέρνησης και έχει βαθιά γνώση της Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Μάλτας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής και Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας καθώς και τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Université de Caen της Γαλλίας. Είναι επίσης απόφοιτη του Chief Risk Officer Foundation Course από το Πανεπιστήμιο Cambridge Judge Business School καθώς και του Executive Leadership Programme από το Πανεπιστήμιo Harvard και το INSEAD.