Metlen: Επέκταση στα Βαλκάνια για εκπροσώπηση ΑΠΕ & μπαταριών - Μεγιστοποίηση επιδόσεων για τους παραγωγούς

Με αφετηρία την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου διαχειρίζεται ΑΠΕ και μπαταρίες 2,1 GW, ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της Metlen εισήλθε πριν από λίγα 24ωρα στη Ρουμανία.

Μεγαλύτερο διεθνές «αποτύπωμα» αποκτά ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της Metlen, ενώ ήδη αποτελεί τον πρώτο εγχώριο «πράσινο» aggregator ο οποίος έχει παρουσία εκτός συνόρων. Έτσι, το τμήμα εκπροσώπησης ΑΠΕ και μπαταριών της Metlen, το οποίο έχει ήδη παρουσία στην Ιταλία πλην της Ελλάδας, μόλις πριν από λίγα 24ωρα πραγματοποίησε την «είσοδό» του στη Ρουμανία, ενώ εντός του 2026 θα επεκταθεί στη Βουλγαρία.

Οι ΦοΣΕ αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση στις αγορές μονάδων ΑΠΕ και, πιο πρόσφατα, μπαταριών. Στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών, βασικός στόχος είναι η πώληση της παραγωγής στην αγορά Επόμενης Ημέρας, μέσω προσφορών που να κινούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματική παραγωγή των έργων. Οι προσφορές υποβάλλονται την προηγούμενη ημέρα – επομένως σημαντικό είναι ένας «πράσινος» aggregator να χρησιμοποιεί εξελιγμένα προγνωστικά μοντέλα για την πρόβλεψη της παραγωγής του χαρτοφυλακίου που εκπροσωπεί.

Όπως επισημάνθηκε από τα στελέχη του τμήματος σε workshop που πραγματοποίησε η Metlen για τους εκπροσώπους του Τύπου, στην περίπτωση της εκπροσώπησης μπαταριών ο ρόλος των ΦοΣΕ είναι ακόμη πιο ενεργητικός. Κάτι που σημαίνει πως χρειάζονται ακόμη πιο προηγμένα εργαλεία για την εκπροσώπηση των μονάδων αποθήκευσης, ώστε για παράδειγμα να γίνεται ακριβής πρόβλεψη των τιμών και στις τρεις χονδρεμπορικές αγορές και επιλογή της συμμετοχής των μπαταριών σε αυτές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ζαζιάς, Long Term Optimisation & Aggregation Director της εταιρείας: «Αντίθετα από τις ΑΠΕ, όπου ο ΦοΣΕ απλώς προβλέπει την παραγωγή τους χωρίς να μπορεί να την ελέγξει, στις μονάδες αποθήκευσης πραγματοποιεί βελτιστοποίηση (optimization) της λειτουργίας τους. Δηλαδή επεμβαίνει στην παραγωγή τους, καθορίζοντας πότε αυτές θα φορτίσουν (όταν οι χονδρεμπορικές τιμές είναι χαμηλότερες), πότε θα εκφορτίσουν (όταν οι τιμές είναι υψηλές) και σε ποια αγορά θα διαθέσουν την ενέργειά τους».

Το χαρτοφυλάκιο σε Ελλάδα και Ιταλία

Αυτή τη στιγμή, ο «πράσινος» aggregator της Metlen εκπροσωπεί 2,1 GW περίπου σε Ελλάδα και Ιταλία. Από αυτό το χαρτοφυλάκιο, τα 130 MW αφορούν έργα που βρίσκονται στη γειτονική χώρα, μεταξύ των οποίων και μία μπαταρία ισχύος 6 MW.

Επομένως, έχει το πλεονέκτημα πως διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση μπαταριών, ώστε να αναλάβει μονάδες αποθήκευσης και στη χώρα μας, από τις αρχές του επόμενου χρόνου - όταν θα τεθούν σε λειτουργία τα πρώτα έργα από τους διαγωνισμούς που διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ).

Το εγχώριο χαρτοφυλάκιο είναι επομένως περίπου 1.000 MW (αποκλειστικά από ΑΠΕ, όπως είναι φυσικό). Από αυτά, τα 450-500 MW είναι έργα ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα είναι τρίτων παραγωγών - πελατών.

Η «είσοδος» στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη της εκπροσώπησης ενός φωτοβολταϊκού ισχύος 10 MW. Πέρα από τη Βουλγαρία, όπου είναι «κλειδωμένη» η είσοδος το επόμενο έτος, «στο κάδρο» της επέκτασης εκτός συνόρων είναι και άλλες χώρες στην περιοχή όπου η Metlen διαθέτει τμήμα power trading, όπως η Κροατία και η Ουγγαρία.

Τα ατού στην εκπροσώπηση των ΑΠΕ

Στην εκπροσώπηση σταθμών ΑΠΕ, ένα πλεονέκτημα της Metlen είναι ότι προβλέπει μία ενιαία χρέωση των πελατών της, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κόστη. Επομένως, δεν μετακυλίει στον πελάτη κόστη εξισορρόπησης όπως κάνουν άλλοι ΦοΣΕ, οι οποίοι αν τα κόστη αυτά ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο πλαφόν, «μεταφέρουν» την επιπλέον επιβάρυνση στον παραγωγό.

Παράλληλα, η Metlen προσφέρει την επιλογή στους παραγωγούς να αγοράσει η ίδια τα «πράσινα» πιστοποιητικά από τα έργα τους, αυξάνοντας τα εισοδήματά τους. Επίσης, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας της «πράσινης» παραγωγής μονάδων ΑΠΕ που δεν έχουν λειτουργική ενίσχυση, όπως και έργων ΑΠΕ με «ταρίφα» που οι παραγωγοί έχουν επιλέξει να αναστείλουν για μία 2ετία.

Στόχος της εταιρείας είναι επίσης να διευρύνει σταδιακά το χαρτοφυλάκιό της το οποίο τηλεδιαχειρίζεται, αναπτύσσοντας για αυτό τον σκοπό μία κεντρική πλατφόρμα χειρισμού (Virtual Power Plant, VPP). Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να περικόπτει «μικρά» φωτοβολταϊκά στο δίκτυο διανομής τα οποία δεν διαθέτουν τον ειδικό εξοπλισμό (set-point), όπως και «να κρατά εκτός συστήματος» την παραγωγή των μονάδων που εκπροσωπεί, όταν οι χονδρεμπορικές τιμές είναι αρνητικές. Επομένως, οι παραγωγοί δεν θα χρειάζεται να πληρώσουν για ενέργεια που ενέχυσαν στο σύστημα, όταν η αγορά κινείται σε αρνητικό έδαφος.

Εξίσου σημαντικό είναι όμως ότι, χάρη στην τηλεδιαχείριση, ο ΦοΣΕ της Metlen θα δημιουργήσει μία πρόσθετη ροή εσόδων σε παραγωγούς ΑΠΕ που εκπροσωπεί. Κι αυτό γιατί τα έργα θα μπορούν να συμμετέχουν και στην αγορά Εξισορρόπησης, ώστε να αμείβονται σε όσες περιπτώσεις ο Διαχειριστής ζητά να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος.

Τα πλεονεκτήματα στις μπαταρίες

Όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή της Metlen για εκπροσώπηση μπαταριών σημαίνει την υιοθέτηση και ανάπτυξη ακόμη πιο προηγμένων και απαιτητικών εργαλείων. Όσον αφορά την αποθήκευση, η εταιρεία έχει να κομίσει στον νεοαναδυόμενο στην Ελλάδα κλάδο την εμπειρία της από τη διαχείριση της μονάδας αποθήκευσης στην Ιταλία (Σαρδηνία).

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο ΦοΣΕ έχει πολυετή εμπειρία από τη συμμετοχή στην αγορά Εξισορρόπησης, καθώς διαχειρίζεται την παραγωγή των εγχώριων θερμικών μονάδων της εταιρείας, συνολικής ισχύος 2 GW. Το γεγονός αυτό είναι κρίσιμο, καθώς τουλάχιστον τα πρώτα έτη η αγορά Εξισορρόπησης θα εξασφαλίζει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων των μπαταριών.

Την ίδια στιγμή, στην περίπτωση των μπαταριών που θα λειτουργούν με αμιγώς εμπορικούς όρους, θα προσφέρει στους κατόχους τους ευέλικτα προϊόντα εκπροσώπησης: από συμβάσεις σταθερού εσόδου για τους παραγωγούς (και επομένως μειωμένου ρίσκου), μέχρι συμφωνίες διαμοιρασμού του κέρδους ή deal για πλήρη «έκθεση» των μονάδων στις χονδρεμπορικές τιμές. Η τελευταία επιλογή, όπως είναι φυσικό, θα έχει το μεγαλύτερο ρίσκο, ωστόσο θα δημιουργεί τις προοπτικές και για τα μεγαλύτερα κέρδη.

Επόμενα βήματα

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της Metlen, ένας σημαντικός περιορισμός στην εκπροσώπηση μπαταριών αποτελεί το γεγονός ότι στην πρόσφατη πρόσκληση του ΥΠΕΝ για προτεραιοποίηση merchant μπαταριών υπάρχει κριτήριο ιδιοκτησιακής αντισυγκέντρωσης, το οποίο επί της ουσίας δεν επιτρέπει σε μία εταιρεία να κατέχει αλλά και να διαχειρίζεται έργα πάνω από 500 MW μέχρι το 2029. Μάλιστα, όπως συμπληρώνουν, με δεδομένο ότι μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν έργα 6.000 MW, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 12 εγχώριοι ΦοΣΕ, για να αναλάβουν την εκπροσώπησή τους.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα στον συγκεκριμένο τομέα, η εταιρεία έχει στα σκαριά νέα εργαλεία για βελτιστοποίηση της συμμετοχής των έργων σε μία από τις χονδρεμπορικές αγορές (Ενδοημερήσια). Με αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθούν προοπτικές για μεγαλύτερα έσοδα των έργων, καθώς για παράδειγμα στις ΑΠΕ θα ανοίξει ο δρόμος για μικρότερες αποκλίσεις ανάμεσα στην προβλεπόμενη και την πραγματική παραγωγή τους.

Παράλληλα, έχει στα σκαριά την ανάπτυξη in-house μίας πλατφόρμας αυτοματοποίησης των εργασιών του ΦοΣΕ. Επίσης, σύντομα θα ανακοινωθεί η στρατηγική συνεργασία για την κεντρική πλατφόρμα χειρισμού (VPP) η οποία αρχικά θα αξιοποιηθεί για τις ΑΠΕ και στη συνέχεια και για τις μπαταρίες που θα εκπροσωπεί ο «πράσινος» aggregator.