ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με 11,56 ευρώ/μήνα με Gigabit Voucher

Ο Όμιλος ΔΕΗ, για ακόμα μία φορά, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθιερώνοντας το 1 Gbps ως πραγματικά προσιτή ταχύτητα για κάθε νοικοκυριό και επαγγελματία.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, για ακόμα μία φορά, αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθιερώνοντας το 1 Gbps ως πραγματικά προσιτή ταχύτητα για κάθε νοικοκυριό και επαγγελματία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Gigabit Voucher*, που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επαγγελματίες, η ΔΕΗ θέτει σε ισχύ νέα, μειωμένα τιμολόγια για τους δικαιούχους της δράσης σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber. Οι τιμές ξεκινούν από €9,56 το μήνα για τα 500 Mbps, καθιστώντας τη ΔΕΗ Fiber την πιο προσιτή επιλογή FTTH στην ελληνική αγορά.

Όλες οι συνδέσεις περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, ενώ προσφέρουν εγγυημένες ταχύτητες και αξιοπιστία μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται με 100% οπτική ίνα μέχρι το τελευταίο σημείο σύνδεσης του χρήστη, στηρίζοντας έμπρακτα την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ δεν κάνει απλώς ένα βήμα στις τηλεπικοινωνίες, κάνει τη διαφορά για τους πελάτες της. Με το ΔΕΗ Fiber, σε ακόμα πιο προσιτές τιμές, το υπερυψηλής ταχύτητας Internet γίνεται δικαίωμα και όχι προνόμιο. Οι πελάτες της ΔΕΗ απολαμβάνουν αξιόπιστο Internet υπερυψηλών ταχυτήτων, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, με κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και τη σιγουριά του Ομίλου ΔΕΗ, στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο της χώρας. Για εμάς, το 1 Gbps δεν είναι απλώς μια ταχύτητα, είναι η εμπειρία που αξίζει κάθε νοικοκυριό και επαγγελματίας, και υπόσχεση προόδου για την καθημερινότητά τους, μια υπόσχεση που γίνεται πράξη, μέσα από το Internet όπως θα έπρεπε να είναι απλό, γρήγορο, προσιτό και αξιόπιστο».

Οι νέες τιμές ΔΕΗ Fiber με Gigabit Voucher

Με τη συμμετοχή της στη δράση Gigabit Voucher, η ΔΕΗ δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες να αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Η επιδότηση ανέρχεται σε €200 για 24 μήνες, αποδιδόμενη ως μηνιαία έκπτωση €8,34 στον λογαριασμό του πελάτη.

Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν δωρεάν εγκατάσταση, Wi-Fi 6 router και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης, προσφέροντας την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν είναι δικαιούχοι για το voucher μέσω gov.gr έως 28 Νοεμβρίου 2025 (14 Νοεμβρίου για επαγγελματίες), ενώ η επιδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί έως 30 Ιανουαρίου 2026, για νέες αιτήσεις.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι απλή και άμεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να υποβάλουν αίτηση μέσω του www.dei.gr/fiber, να καλέσουν δωρεάν στο 800-500-3870 για πληροφορίες ή υποβολή αίτησης, ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ΔΕΗ, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρέχουν πλήρη καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Η εμπειρία ΔΕΗ Fiber – υπερυψηλές ταχύτητες με την αξιοπιστία της ΔΕΗ

Η υπηρεσία ΔΕΗ Fiber έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εμπειρία σύνδεσης που συνδυάζει υπερυψηλές ταχύτητες, σταθερότητα και αξιοπιστία, με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του Ομίλου ΔΕΗ. Όλες οι συνδέσεις βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH), εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση, υψηλό upload και χαμηλό latency, ιδανικό για τηλεργασία, cloud εφαρμογές, streaming και gaming. Με το ΔΕΗ Fiber, οι πελάτες απολαμβάνουν το Internet όπως θα έπρεπε να είναι απλό, γρήγορο, αξιόπιστο και προσιτό, με την εγγύηση ενός Ομίλου που γνωρίζει να χτίζει κρίσιμες υποδομές για τη χώρα.

Η ΔΕΗ επεκτείνει τις οπτικές ίνες σε όλη την Ελλάδα – ήδη διαθέσιμες σε 13 δήμους της Αττικής και έργα σε εξέλιξη σε 26 νέες περιοχές

Το ΔΕΗ Fiber είναι σήμερα διαθέσιμο σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ενώ έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε 26 νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το 2028, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει καλύψει 3 εκατομμύρια γραμμές, καλύπτοντας περισσότερο από το 75% της επικράτειας, ένα έργο εθνικής κλίμακας, που στηρίζει ενεργά τη ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

* Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.