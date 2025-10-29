SKY express: Δυναμική είσοδος στην Ιβηρική με νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα - Λισαβόνα

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας, ενισχύει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο και τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Ευρώπη, εγκαινιάζοντας τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας.

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας, ενισχύει περαιτέρω το διεθνές της δίκτυο και τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Ευρώπη, εγκαινιάζοντας τη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Λισαβόνας.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη τύπου Airbus A320neo και Airbus 321neo, με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 3,9 έτη, τα οποία προσφέρουν μειωμένο περιβαλλοντικό και ηχητικό αποτύπωμα, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη θερμή υποδοχή που οργάνωσε το Αεροδρόμιο της Λισαβόνας παρευρέθηκαν μέλη της Ελληνικής Πρεσβείας, υψηλόβαθμα στελέχη του αεροδρομίου, καθώς και ο Ιδρυτής της SKY express, κ. Ιωάννης Γρύλος, μαζί με εκπροσώπους της εταιρείας, παρουσία που υπογραμμίζει τον σταθερό προσανατολισμό της SKY express στην ανάπτυξη των διεθνών της αγορών και την προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού, ποιοτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Λισαβόνα προστίθεται στο διεθνές δίκτυο της SKY express, το οποίο έως το τέλος του έτους θα απαριθμεί 27 διεθνείς προορισμούς, προσφέροντας στους ταξιδιώτες απρόσκοπτες μετακινήσεις με υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες. Επιπλέον, το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας θα ενισχυθεί περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις προς Μαδρίτη, Αμβούργο, Λυών και Τελ Αβίβ, καθώς και με συνδέσεις Θεσσαλονίκη -Ντίσελντορφ και Ηράκλειο -Τίρανα.

Παράλληλα, η SKY express παραμένει η μόνη ελληνική αεροπορική εταιρεία που διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού στην Ελλάδα, με 33 εγχώριους προορισμούς.

Ο κ. Γρύλος Ιωάννης, ευχαριστώντας για τη ζεστή υποδοχή, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πρώτη μας πτήση που συνδέει την Αθήνα με τη Λισαβόνα και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το Αεροδρόμιο της Λισαβόνας για την εξαιρετική υποδοχή, καθώς και προς τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πρεσβείας για την παρουσία και τη στήριξή τους σε αυτή τη νέα σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Η νέα αυτή γραμμή φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενισχύοντας τον τουρισμό και προς τις δύο πλευρές. Καθώς η ζήτηση αυξάνεται, σκοπεύουμε να εξετάσουμε την περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας, ώστε ακόμη περισσότεροι επισκέπτες να ανακαλύψουν την Ελλάδα και το εκτεταμένο μας δίκτυο» .

Η Karen Strougo, Chief Commercial Officer της ANA VINCI Airports, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας, που καθίσταται δυνατή χάρη στα νέα δρομολόγια της SKY express, ανοίγει νέους ορίζοντες στις συνδέσεις του Αεροδρομίου της Λισαβόνας με έναν προορισμό τόσο εμβληματικό όσο η Ελλάδα. Αυτή η πρόοδος είναι το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών των ομάδων ανάπτυξης δρομολογίων της VINCI Airports, της SKY express και των τοπικών μας συνεργατών, και αντικατοπτρίζει τη συνεχή μας δέσμευση για την προώθηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας».