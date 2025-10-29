Επιχειρήσεις | Διεθνή

Google: Δεν υπάρχει μαζική παραβίαση της ασφαλείας του Gmail

Ο τεχνολογικός γίγαντας αναφέρει ότι η υπηρεσία email παραμένει ασφαλής, χωρίς καμία ένδειξη παραβίασης ευρείας κλίμακας, ενώ δίνει και συμβουλές προς τους χρήστες για το πώς να είναι προστατευμένοι.

Η Google διαψεύδει τις αναφορές για μαζική παραβίαση της ασφαλείας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες μέσα από ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ειδικότερα, ο τεχνολογικός γίγαντας αναφέρει ότι η υπηρεσία email παραμένει ασφαλής, χωρίς καμία ένδειξη παραβίασης ευρείας κλίμακας, ενώ δίνει και συμβουλές προς τους χρήστες για το πώς να είναι προστατευμένοι.

Όπως σημειώνει η Google, δεν έγινε κάποια στοχευμένη επίθεση κατά ατόμων ή της πλατφόρμας και πως οι αναφορές για τη διαρροή αφορούν ευρεία κλοπή πληροφοριών που στοχεύει πολλούς τύπους δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά το email, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν, ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση αντί για κωδικούς πρόσβασης, συμβουλεύει η Google.

Σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί λογαριασμός στο Gmail η εταιρεία τονίζει πως βοηθά τους χρήστες να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης και να ασφαλίσουν εκ νέους τους λογαριασμούς τους.

