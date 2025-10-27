Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Άβαξ: Απέκτησε 18.000 μετοχές έναντι 43.293 ευρώ - Στα 2,40 ευρώ ανά μετοχή

Στην αγορά 18.000 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 43.293,55 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 2,4052 ευρώ ανά μετοχή προχώρησε η Άβαξ, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την ετήσια τακτική ΓΣ των μετόχων της 15.07.2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Άβαξ κατέχει συνολικά 230.500 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε 0,16% του συνόλου των μετοχών της.

Άβαξ
Μετοχές
