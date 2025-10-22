Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 4,8%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα μειωθούν στα 2,39 δισ.

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη και έσοδα γ' τριμήνου της UniCredit, γεγονός που, ωστόσο, δεν φάνηκε να εντυπωσιάζει τους επενδυτές, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο CEO Αντρέα Ορσέλ μετά και την ανεπιτυχή προσφορά του για την Banco BPM. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ωστόσο, ο Ορσέλ είπε πως η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της Unicredit αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 2,63 δισ. ευρώ χάρη στα υψηλότερα μερίσματα από στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και χάρη στις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες και προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, ανακοίνωσε την Τετάρτη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι τα κέρδη θα μειώνονται στα 2,39 δισ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά η μετοχή αντέδρασε με πτώση, σε ευθυγράμμιση με αυτές άλλων ιταλικών τραπεζών.

Ο Ορσέλ εστιάζει, για την ώρα, στην επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της UniCredit, αφού οι προσπάθειες εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της Commerzbank στη Γερμανία έπεσαν πάνω σε κυβερνητικό «τοίχο». Ο διευθύνων σύμβουλος στηρίζεται στα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες για να ενισχύσει τα έσοδα της τράπεζας, καθώς η πίεση στα περιθώρια δανεισμού αυξάνεται εν μέσω μειώσεων των επιτοκίων.

Η UniCredit επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για κέρδη περίπου 10,5 δισ. ευρώ για ολόκληρο το έτος, καθώς και το σχέδιο να επιστρέψει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα ενδιάμεσο μέρισμα σε μετρητά ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου. Μια επαναγορά «υπολειπόμενων μετοχών 2024» αξίας 1,8 δισ. ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από δανεισμό αντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα μερίσματα, τις προμήθειες και τα έσοδα από συναλλαγές. Οι νέες προβλέψεις για ληξιπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν στα 113 εκατ. ευρώ, ενώ οι λεγόμενες επικαλύψεις για πιθανές ζημίες ανήλθαν σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

«Δεν τα έχω παρατήσει για την Commerzbank»

Μιλώντας στο CNBC την Τετάρτη, ο Αντρέα Ορσέλ, συζήτησε τη σχέση της τράπεζάς του με την Commerzbank, στην οποία έχει «χτίσει» μερίδιο 26% τον τελευταίο χρόνο. «Δεν τα έχω παρατήσει για την Commerzbank», δήλωσε. «Παρατηρούμε, ως επενδυτές, πόση περισσότερη αξία μπορούν να δημιουργήσουν» πρόσθεσε.

Ο Ορσέλ είχε πιέσει για την πλήρη εξαγορά της γερμανικής τράπεζας, ωστόσο αντιμετώπισε συνεχή αντίσταση τόσο από την τράπεζα όσο και από την κυβέρνηση του Βερολίνου.

Ο Ορσέλ σημείωσε επίσης ότι η Unicredit είναι πιθανό να αυξήσει το μερίδιό της στην Alpha Bank σε περίπου 30%.

Κάτι περισσότερο από τέσσερα χρόνια αφότου ανέλαβε τα ηνία της τράπεζας, ο Ορσέλ έχει εξορθολογίσει τις λειτουργίες της τράπεζας μειώνοντας τις θέσεις εργασίας, εγκαταλείποντας δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης και ανακατανέμοντας πόρους σε πιο κερδοφόρους τομείς. Οι μετοχές της τράπεζας έχουν αυξηθεί πάνω από επτά φορές από τότε που ανέλαβε το 2021, επιτρέποντας στον πρώην επενδυτικό τραπεζίτη μία σειρά εξαγορών καθώς οι συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη αναζωπυρώνονται.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αν και οι κύριες προσπάθειες εξαγορών έχουν καθυστερήσει προς το παρόν, έχουν αφήσει την UniCredit με μεγάλα μερίδια στην Commerzbank καθώς και στην ελληνική Alpha Bank, όπου «η κυβέρνηση έχει αντιδράσει πιο θετικά», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η τράπεζα έχει επίσης μια σημαντική συμφωνία διανομής κεφαλαίων με την Credit Agricole, τον κορυφαίο επενδυτή στην Banco BPM, η οποία πρόκειται να ανανεωθεί σύντομα.